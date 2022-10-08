. Как можно заработать деньги на валюте. Полное руководство

Вадим Карасев

С момента введения свободных рыночных отношений люди ищут способы заработать на валюте. Кто-то пытается конвертировать рубли в доллары или евро, а затем ждет очередного повышения курса. Кто-то посещает банк, чтобы "поиграть" с разницей в курсах валют.

Почему инвесторов привлекают инвестиции в валюту

Валюта легко доступна.

Механизм разницы курсов валют ясен, предсказуем и прост для понимания.

Валюта ликвидна, поэтому ее всегда можно обменять. Ее можно приобрести через брокера, банк или дилера.

Диверсифицировать свой портфель можно с помощью различных валют или валютных инструментов.

Чтобы заработать деньги, необходимо покупать валюту стран с развитой, сильной экономикой. Валюта слабых или нестабильных стран может привести к потере денег.

Кстати, потерять деньги можно и покупая-продавая валюту в банке. Это происходит по двум причинам: во-первых, потому что сделки проводятся не так часто, как необходимо, а во-вторых, из-за высоких комиссионных, выплачиваемых коммерческим банкам. Банки просто перекладывают риск на своих клиентов. Лучше иметь возможность покупать и продавать валюту по обменным курсам.

Как заработать на валюте

Спекуляции на обменных курсах;

торговля валютными деривативами (фьючерсы, опционы);

инвестирование в еврооблигации (валютные облигации);

покупка недвижимости;

вклады в банковские депозиты.

Спекуляции на обменных курсах

Брокер или мобильное приложение могут помочь вам купить валюту по более низкому курсу, чем банки. Обменный курс используется банками как основа, и они добавляют комиссию за увеличение своей маржи. Банк может защитить себя от колебаний курса и заработать деньги, облегчая клиентам операции с иностранной валютой. Но тут возникает вопрос: можете ли вы купить валюту по тому же курсу, что и банк, не платя комиссию и не страдая от курса банка?

Покупая валюту онлайн, вы можете избежать переплат со стороны банков. Вы можете легко отслеживать обменные курсы в Интернете, чтобы принимать наилучшие решения о покупке и продаже валюты. Для этого выберите себе надежного Форекс брокера. Сравните брокеров на 3tgbrokers.com и подберите себе наиболее выгодного.

Торговля валютными деривативами

Валютные опционы позволяют покупателю приобрести или продать любую валюту по определенному курсу и на определенную дату. Каждый контракт уникален. Он имеет свою цену исполнения, сумму базовой валюты и дату исполнения. Если обменный курс на указанную в опционе дату будет ниже цены исполнения, то контракт не будет исполнен.

В отличие от опционов, фьючерсные контракты являются обязательными. Фьючерсная торговля валютой может быть основана на поставке в течение нескольких дней (форвардный контракт) или в течение нескольких месяцев. Во фьючерсном контракте также указывается дата расчетов. Инвесторы могут продать или купить фьючерсы до даты расчетов и освободиться от своих обязательств. Иногда срок хранения фьючерсного контракта составляет всего несколько минут.

Фьючерсные контракты являются прибыльными, но в то же время очень рискованными. Поэтому лучше всего обратиться за помощью к опытному брокеру.

Инвестирование в еврооблигации

Еврооблигации - это ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Эти международные долговые обязательства имеют длительные сроки погашения (от 1 до 40 лет) и снабжены купонами, которые позволяют вам получать проценты в определенное время. Еврооблигации могут выпускаться либо с фиксированной (постоянной), либо с плавающей (переменной) процентной ставкой. Эти инструменты могут быть использованы для защиты частных инвесторов от девальвации рубля.

Для начала откройте торговый счет, чтобы иметь возможность торговать на Московской бирже. Чтобы приобрести эти ценные бумаги, вам необходимо сначала открыть торговый счет. Вам потребуется знание иностранных законов и налоговой системы, если вы работаете с иностранным брокером.

Покупка недвижимости

На накопленную валюту вы можете приобрести зарубежную недвижимость. У частных инвесторов есть множество вариантов приобретения недвижимости. И хотя этот актив не является ликвидным, но зато он может быть очень прибыльным. Его можно перепродавать или сдавать в аренду отдыхающим, получая стабильный доход. Выход на этот рынок является дорогостоящим. Чтобы сохранить привлекательность вашей недвижимости для сдачи в аренду или перепродажи, важно выбрать правильное местоположение. Кроме того, вы должны свободно владеть иностранными языками и хорошо разбираться в юридических сложностях.

Вклады в банковские депозиты

Вы можете положить доллары или евро на банковский счет, чтобы со временем получать проценты. Это самый простой, но не самый прибыльный способ заработать на валюте. Из-за волатильности обменных курсов банки не хотят брать на себя риски. Они часто предлагают низкие процентные ставки (часто менее 1%). Избегайте давать деньги банкам, которые взимают высокие процентные ставки. Они могут быть ненадежными. Прежде чем сделать вклад, проверьте состояние банка.

Итог

Россия - это страна, где валюту можно использовать для зарабатывания денег, причем не только путем инвестирования в ценные бумаги. Несмотря на нестабильность российской экономики, большинство людей все же смогли увеличить свой капитал за счет покупки и продажи валюты. Они следовали всем правилам и использовали методы, приведенные в этой статье.



