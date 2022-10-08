. Как не навредить здоровью: детские вещи, которые можно и нельзя покупать с рук
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Как не навредить здоровью: детские вещи, которые можно и нельзя покупать с рук

Как не навредить здоровью: детские вещи, которые можно и нельзя покупать с рук

Некоторые детские вещи нельзя покупать с рук, чтобы не навредить здоровью малыша. Помимо того, есть и такие вещи, которые можно использовать после других детей.

Какие детские вещи нельзя покупать с рук

Обувь

Первую обувь ребенку не стоит покупать с рук, потому что у всех разный свод стопы. В ней малышу может быть неудобно или же она может деформировать его стопу. В худшем случае можно заразиться грибком.


Соски и бутылочки для кормления

Покупать уже использованные ранее соски и бутылочки для кормления очень небезопасно для здоровья ребенка. Сюда относится любая детская посуда. Все дело в том, что в микротрещинах можно найти много опасных бактерий и микроорганизмов, которые могут нанести вред детскому организму.

Матрасы и подушки

Детские постельные принадлежности тоже нельзя использовать после кого-то. На матрасе и подушках может быть много пыли и других бактерий, что тоже навредит ребенку. Детям нужно покупать ортопедические матрасы, которые могут запоминать форму тела, а подушки следует менять через 2-3 года.

Детское автокресло


Далеко не всем по карману новое автокресло, а особенно если у него есть система «изофикс». Никто и никогда не сможет узнать, есть ли у него какие-либо повреждения либо же оно было в аварии. Такими креслами не рекомендуется пользоваться.

Нижнее белье и купальники

Надевать чужое нижнее белье негигиенично и неприятно, поэтому здесь даже обсуждать нечего. То же самое касается и пижамы.

Коляска

Несмотря на то, что б/у коляски пользуются спросом, покупать их с рук не стоит. Все дело в том, что за долгие годы матрасик и дно деформируются из-за чего малышу может быть некомфортно в ней.

Защитные шлемы

Шлем нужно подбирать индивидуально, потому что, купив его с рук, можно не заметить каких-либо трещин или поломок. Если в нем растянут ремень или есть какая-то микротрещина, то он уже является ненадежным и будет представлять опасность для ребенка. Помимо этого, увеличивается риск заражения вшами и другими инфекциями кожи.

Ролики и лыжные ботинки


Лыжные ботинки могут хорошо сесть лишь на первого владельца, а всем остальным могут только вредить. Помимо этого, спустя время у них ослабевает качество крепления. Что касается роликов, то со временем колесики изнашиваются и становятся плохо управляемыми, из-за чего увеличивается риск получить травму.

Что из детских вещей можно покупать с рук

Кроватка

Прежде чем покупать кроватку, следует ее хорошенько осмотреть. Если у нее хорошее состояние, то она прослужит много лет. Приобрести желательно простую, поскольку кровати с электронным механизмом чаще ломаются.

Одежда

Покупать можно верхнюю одежду, ведь дети слишком быстро растут, и курточки хватает только на один сезон, а купить новую не всем по карману. Если вещь качественная, то с ней ничего не произойдет и ее можно долго носить. Но для младенцев стоит покупать все новое.

Детская мебель


Смело можно покупать пеленальные столики, только перед этим необходимо хорошенько их осмотреть. То же самое касается детских шкафов и пр. Покупая разобранную мебель, нужно убедиться в том, что у нее имеются все крепления.

Игрушки

С рук можно покупать развивающие детские игры, ведь они стоят гораздо дешевле. Но мягкие игрушки не стоит покупать, лучше отдать предпочтение пластиковым, ведь их можно почистить и помыть.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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