. Как сохранить урожай картофеля, почему он может гнить в погребе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как сохранить урожай картофеля, почему он может гнить в погребе

Как сохранить урожай картофеля, почему он может гнить в погребе

Как сохранить урожай картофеля, почему он может гнить в погребе

Запасаясь на зиму картофелем, важно знать причины, по которым может начаться его преждевременное гниение, и соблюдать основные правила, позволяющие его сохранить до следующего урожая.

Как выбрать сорт картофеля для хранения

Селекционерами выведено около трехсот сортов картофеля, но далеко не все они предназначены для употребления в пищу и длительного хранения. Все они подразделяются на:

  • столовые;
  • универсальные;
  • кормовые;
  • технические.

По срокам созревания:

  • ранние;
  • средние;
  • позднеспелые.


  • Картофель ранних сортов не пригоден для длительного хранения зимой, так как имеет слабой плотности кожуру, а его клубни при хранении быстро увядают и становятся безвкусными. К тому же тонкая кожица легко повреждается, через нее в картофель попадают вредные микроорганизмы, которые, размножаясь, приводят к гниению.
  • Сорта со средним сроком созревания больше подходят для хранения, они имеют достаточную плотность клубней и хороший вкус, но ближе к весне начинают прорастать.
  • Дольше всех хранится картофель поздних сортов. Он отличается жесткой кожурой, плотными клубнями, хорошим вкусом, более устойчив к заболеваниям и может сохраняться до следующего урожая, без прорастания.

Как обеспечить условия для  сбора урожая и правильного хранения картофеля


Время сбора урожая зависит от климатических условий региона, погоды, состояния ботвы и клубней. Но важно учитывать, что клубни картофеля, который заготавливается на зиму, должны долго находиться в земле, чтобы получить необходимый запас питательных веществ, обеспечивающий их длительное хранение. Ко времени сбора урожая ботва картофеля должна быть уже подвявшая, клубни должны иметь плотную кожуру.

Ориентировочное время сбора урожая — конец августа — начало сентября, но выкопать картофель обязательно нужно до первых заморозков, иначе он потеряет свои питательные и вкусовые качества, и станет непригодным для хранения.

Лучше всего выкапывать картофель при помощи вил, чтобы не повредить клубни. После сбора урожая картофелю нужно дать «отлежаться», поместив его в темное, сухое, проветриваемое место. Примерно через две недели его перебирают, убирают поврежденные клубни, а целые отправляют на зимнее хранение.

Лучшим местом для длительного хранения картофеля является погреб, если он достаточно сухой и зимой в нем сохраняется температура +2-3°С. Хранить его следует на деревянных стеллажах или в ящиках.

Что может вызывать гниение картофеля в погребе


Одной из самых распространенных причин гниения картофеля при его длительном хранении в погребе являются болезни. Многими патогенными грибками или бактериями картофель заражается еще в почве в период созревания. Но есть и такие, которые попадают в клубни при повреждении кожуры или из-за нарушения правил хранения.

Картофель, поврежденный любыми заболеваниями, непригоден для длительного хранения. Он начинает гнить сразу же после закладки в погреб и заражает находящиеся рядом здоровые клубни.

Гниение может также происходить из-за хранения картофеля в теплом или слишком холодном помещении, перепада температур, повышенной влажности в месте хранения, а также из-за того, что клубни выкапывались в сырую погоду и закладывались на длительное хранение недостаточно просушенными. В этом случае он просто будет гнить изнутри.

Если вы не уверены в том, что закладываемый на хранение картофель здоров, рекомендуется обработать его «Фитоспорином», а затем периодически перебирать и удалять больные клубни.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Как сохранить урожай картофеля, почему он может гнить в погребе
Как сохранить урожай картофеля, почему он может гнить в погребе
Козлов рассказал, сколько тратит на Опенченко
Козлов рассказал, сколько тратит на Опенченко
В ООН заявили о попытках продлить зерновую сделку
В ООН заявили о попытках продлить зерновую сделку
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и концерты
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и
Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ
Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
"Я бы давно уехала": Волочкова раскрыла, почему она не покидает Россию
"Я бы давно уехала": Волочкова раскрыла, почему она не
Игорь Гуляев: «Не обижайте Аллу Борисовну. Это неправильно»
Игорь Гуляев: «Не обижайте Аллу Борисовну. Это неправильно»
Французы раскритиковали Байдена из-за высказывания о ядерной угрозе
Французы раскритиковали Байдена из-за высказывания о ядерной угрозе
Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения

Топ на сегодня

Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру и терпела неудачи в личной жизни
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру
Байден заявил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира
Байден заявил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Волшебная лопата, которой почему-то надо работать втроем
Волшебная лопата, которой почему-то надо работать втроем

Еще по теме

Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для уборки картошки в августе и сентябре 2022 года
Как сохранить собранный картофель на зиму: тонкости долгого хранения урожая от агрономов
В зиму с витаминами: секреты хранения яблок в квартире и в погребе
Как получить большой урожай картофеля: три главных секрета