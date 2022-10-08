. Как сохранить урожай картофеля, почему он может гнить в погребе

Запасаясь на зиму картофелем, важно знать причины, по которым может начаться его преждевременное гниение, и соблюдать основные правила, позволяющие его сохранить до следующего урожая.

Как выбрать сорт картофеля для хранения

Селекционерами выведено около трехсот сортов картофеля, но далеко не все они предназначены для употребления в пищу и длительного хранения. Все они подразделяются на:

столовые;

универсальные;

кормовые;

технические.

По срокам созревания:

ранние;

средние;

позднеспелые.





Картофель ранних сортов не пригоден для длительного хранения зимой, так как имеет слабой плотности кожуру, а его клубни при хранении быстро увядают и становятся безвкусными. К тому же тонкая кожица легко повреждается, через нее в картофель попадают вредные микроорганизмы, которые, размножаясь, приводят к гниению.

Сорта со средним сроком созревания больше подходят для хранения, они имеют достаточную плотность клубней и хороший вкус, но ближе к весне начинают прорастать.

Дольше всех хранится картофель поздних сортов. Он отличается жесткой кожурой, плотными клубнями, хорошим вкусом, более устойчив к заболеваниям и может сохраняться до следующего урожая, без прорастания.

Как обеспечить условия для сбора урожая и правильного хранения картофеля





Время сбора урожая зависит от климатических условий региона, погоды, состояния ботвы и клубней. Но важно учитывать, что клубни картофеля, который заготавливается на зиму, должны долго находиться в земле, чтобы получить необходимый запас питательных веществ, обеспечивающий их длительное хранение. Ко времени сбора урожая ботва картофеля должна быть уже подвявшая, клубни должны иметь плотную кожуру.

Ориентировочное время сбора урожая — конец августа — начало сентября, но выкопать картофель обязательно нужно до первых заморозков, иначе он потеряет свои питательные и вкусовые качества, и станет непригодным для хранения.

Лучше всего выкапывать картофель при помощи вил, чтобы не повредить клубни. После сбора урожая картофелю нужно дать «отлежаться», поместив его в темное, сухое, проветриваемое место. Примерно через две недели его перебирают, убирают поврежденные клубни, а целые отправляют на зимнее хранение.

Лучшим местом для длительного хранения картофеля является погреб, если он достаточно сухой и зимой в нем сохраняется температура +2-3°С. Хранить его следует на деревянных стеллажах или в ящиках.

Что может вызывать гниение картофеля в погребе





Одной из самых распространенных причин гниения картофеля при его длительном хранении в погребе являются болезни. Многими патогенными грибками или бактериями картофель заражается еще в почве в период созревания. Но есть и такие, которые попадают в клубни при повреждении кожуры или из-за нарушения правил хранения.

Картофель, поврежденный любыми заболеваниями, непригоден для длительного хранения. Он начинает гнить сразу же после закладки в погреб и заражает находящиеся рядом здоровые клубни.

Гниение может также происходить из-за хранения картофеля в теплом или слишком холодном помещении, перепада температур, повышенной влажности в месте хранения, а также из-за того, что клубни выкапывались в сырую погоду и закладывались на длительное хранение недостаточно просушенными. В этом случае он просто будет гнить изнутри.

Если вы не уверены в том, что закладываемый на хранение картофель здоров, рекомендуется обработать его «Фитоспорином», а затем периодически перебирать и удалять больные клубни.