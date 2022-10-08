. Как выглядит могила моисеева

Известный артист Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Последнее время мужчина неважно себя чувствовал после нескольких перенесенных инсультов. Он практически не выходил из дома и не посещал светские мероприятия, а концертный директор и по совместительству друг Сергей Горох всячески ограждал подопечного от посторонних людей.

Он то и обнаружил бездыханное тело Бориса в собственной квартире. Мужчина лежал на диване, прикрытый одеялом, но при этом признаков жизни не подавал. Приехавшим врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть и вызвать специальные службы, чтобы они увезли тело.

Прощание с артистом состоялось 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища. Попрощаться с певцом, помимо сотни поклонников, пришли и известные коллеги – Филипп Киркоров, сестры Зайцевы, Николай Трубач, Надежда Бабкина, Лолита Милявская, Павел Соколов, Алена Апина, Николай Басков, и другие.





Многие были уверены, что на похороны должна прийти Алла Пугачева – давняя и хорошая подруга Моисеева, которая не раз ему помогала. Но артистка улетела из страны за несколько дней до похорон.

Многие артисты, которые присутствовали на похоронах, сказали скорбную речь. Но с общением с журналистами, в основном, отказывались.





Похоронили Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище, на участке №21, хотя рассматривался вариант с похоронами в Могилево, рядом с матерью артиста. Когда гроб опускали в могилу, слышались аплодисменты и крики «Браво!».

Сейчас на свежей могиле певца море цветов и венков. Как это обычно и бывает, установлен деревянный крест, под ним – фото Бориса в молодом возрасте. Знаменитый образ, когда артист выступал с белоснежными волосами, зачесанными набок и в ярком шарфе – помнят многие.





На церемонии звучали известные пени Бориса Моисеева. Люди тихонько подпевали, утирая слезы.