. Капремонт в регионах проконтролируют
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Капремонт в регионах проконтролируют

Капремонт в регионах проконтролируют

Оценивать работу региональных операторов будет Госжилинспекция. Такое постановление кабмина от 28.09.2022 № 1702 вступает в силу 8 октября.

Инспекторы оценят работы в целом, а также соблюдение нормативов, например, по энергосбережению и энергоэффективности. К проверкам привлекут и специалистов строительного надзора — они будут обследовать дома с помощью спецоборудования.


Дополнительный контроль над региональными операторами капремонта должен улучшить качество жизни людей и снизить расходы на коммуналку, отмечается на сайте кабмина. «Так, использование энергосберегающих технологий может снизить платежи за отопление до 30 процентов», — говорится в сообщении.


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По материалам: pnp.ru

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