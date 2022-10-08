. Капремонт в регионах проконтролируют

Оценивать работу региональных операторов будет Госжилинспекция. Такое постановление кабмина от 28.09.2022 № 1702 вступает в силу 8 октября.

Инспекторы оценят работы в целом, а также соблюдение нормативов, например, по энергосбережению и энергоэффективности. К проверкам привлекут и специалистов строительного надзора — они будут обследовать дома с помощью спецоборудования.





Дополнительный контроль над региональными операторами капремонта должен улучшить качество жизни людей и снизить расходы на коммуналку, отмечается на сайте кабмина. «Так, использование энергосберегающих технологий может снизить платежи за отопление до 30 процентов», — говорится в сообщении.



