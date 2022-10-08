. Команда Xbox представила новый мини-холодильник в стиле Xbox Series X — он дешевле прошлого
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Команда Xbox представила новый мини-холодильник в стиле Xbox Series X — он дешевле прошлого

Команда Xbox представила новый мини-холодильник в стиле Xbox Series X — он дешевле прошлого


В праздничный сезон прошлого года команда Xbox выпустила мини-холодильник в стиле Xbox Series X. Устройство поступило в продажу по цене в $99,99, но нельзя сказать, что оно было хорошо встречено покупателями. Многие ругали мини-холодильник Xbox за слабое охлаждение (по сути, он просто может поддерживать температуру) и шум при работе.

Microsoft сегодня сообщила о новой модели мини-холодильника Xbox Series X, который поступает в продажу. Устройство сделали более компактным — теперь в него влезает всего 8 банок. И оно будет продаваться дешевле, за $79,99.






В Walmart на территории США устройство уже доступно для покупки, в других странах оно должно появиться позже.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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