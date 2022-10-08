. Константин Богомолов извращенец и бездарь, заявил Шахназаров

Скандальный журналист растоптал режиссера Константина Богомолова. Вчера в Московском художественном театре им. А.П. Чехова состоялась премьера спектакля «Новая оптимистическая повестка». Режиссером стал Константин Богомолов. Журналист резко высказался в адрес работы постановщика. Работы 47-летнего мужа Ксении Собчак вызывают в театральной среде противоречивые реакции. Одни считают Богомолова сторонником прогрессивных идей. Другие уверены, что его творчество сомнительно. Михаил Шахназаров присоединился ко второму лагерю. По его мнению, таким постановкам не место в российских театрах. «Извращенец и бездарь Богомолов, крышуемый на самых верхах, ставит в центре Москвы такое паскудство? И клал он с прибором на все», — негодует радиоведущий.Шахназаров недоволен не только идеей спектакля. По его мнению, театр захватили любители, а современные постановки больше напоминают фарс. «Непрофессионализм и бутафория стали нормой», — продолжил возмущаться он. В актерский состав новой постановки вошли Игорь Верник, Павел Вашилин, Ольга Воронина и другие. Цены на спектакль, режиссером которого стал муж звездной блондинки, варьируются от двух до 12 тысяч рублей. Михаил Шахназаров известен российской публике своими громкими высказываниями о звездах отечественного шоу-бизнеса.