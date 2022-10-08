. Константин Богомолов извращенец и бездарь, заявил Шахназаров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Богомолов извращенец и бездарь, заявил Шахназаров

Константин Богомолов извращенец и бездарь, заявил Шахназаров
Скандальный журналист растоптал режиссера Константина Богомолова. Вчера в Московском художественном театре им. А.П. Чехова состоялась премьера спектакля «Новая оптимистическая повестка». Режиссером стал Константин Богомолов. Журналист резко высказался в адрес работы постановщика. Работы 47-летнего мужа Ксении Собчак вызывают в театральной среде противоречивые реакции. Одни считают Богомолова сторонником прогрессивных идей. Другие уверены, что его творчество сомнительно. Михаил Шахназаров присоединился ко второму лагерю. По его мнению, таким постановкам не место в российских театрах. «Извращенец и бездарь Богомолов, крышуемый на самых верхах, ставит в центре Москвы такое паскудство? И клал он с прибором на все», — негодует радиоведущий.
Шахназаров недоволен не только идеей спектакля. По его мнению, театр захватили любители, а современные постановки больше напоминают фарс. «Непрофессионализм и бутафория стали нормой», — продолжил возмущаться он. В актерский состав новой постановки вошли Игорь Верник, Павел Вашилин, Ольга Воронина и другие. Цены на спектакль, режиссером которого стал муж звездной блондинки, варьируются от двух до 12 тысяч рублей. Михаил Шахназаров известен российской публике своими громкими высказываниями о звездах отечественного шоу-бизнеса.  
# Шоу-бизнес Богомолов Константин
По материалам: z-aya

Последние новости

Александра Трусова включила игнор на все вопросы о своем уходе от Этери Тутберидзе
Александра Трусова включила игнор на все вопросы о своем уходе от
Инсайдер: в разработке находится еще одна новая игра по Minecraft
Инсайдер: в разработке находится еще одна новая игра по Minecraft
The Kiffness вернулся с новым кошачьим хитом
The Kiffness вернулся с новым кошачьим хитом
В Румынии назвали способ прекратить конфликт России и Украины
В Румынии назвали способ прекратить конфликт России и Украины
Воплотить все свои мечты: женщины каких знаков зодиака кардинально изменят жизнь до 16 октября 2022 года
Воплотить все свои мечты: женщины каких знаков зодиака кардинально
Алла Пугачева своим побегом оставила известного поэта без штанов
Алла Пугачева своим побегом оставила известного поэта без штанов
Константин Богомолов извращенец и бездарь, заявил Шахназаров
Константин Богомолов извращенец и бездарь, заявил Шахназаров
Муж Тамары Глобы заявил, что грядет очень опасное время
Муж Тамары Глобы заявил, что грядет очень опасное время
Аллу Пугачеву решил поддержать известный дизайнер
Аллу Пугачеву решил поддержать известный дизайнер
Николай Басков восхитил фото с моложавой брюнеткой
Николай Басков восхитил фото с моложавой брюнеткой
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Парень выучил кошачий язык и шокировал кота
Парень выучил кошачий язык и шокировал кота

Топ на сегодня

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)

Еще по теме

Константин Богомолов уничтожает русскую культуру, заявил журналист
Ксения Собчак заключила брачный контракт с Константином Богомоловым
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Константин Богомолов уберет «символы веры» из спектакля по произведениям Уайльда