. Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль

Новая постановка режиссера Константина Богомолова наделала много шуму. На днях в Московском художественном театре им. А.П. Чехова была премьера спектакля Константина Богомолова «Новая оптимистическая повестка». Модный режиссер в очередной раз не обманул ожидания искушенной публики, вызвав у нее бурную реакцию. Не промолчал и журналист Михаил Шахназаров, никогда не лезший в карман за словом. Был он предельно откровенен и сейчас, оценив критическим взглядом то, что происходило на сцене. Его возмущает, что «непрофессионализм и бутафория стали нормой». Все потому, что театры захватили любители, которые слыхом не слыхивали, что такое настоящая постановка, и зрителям демонстрируют сплошной фарс, приводит его слова «СтарХит».Между тем цены на билеты на очередное детище супруга Ксении Собчак зашкаливают. Они начинаются от двух тысяч и теряются где-то у отметки 12 тысяч рублей. При этом в зале аншлаг. Часть в восторге, другая в полном недоумении. В общем, очередная провокация, как любит Богомолов. Но чтобы все не думали, что режиссер работает исключительно на эпатаж, в Театре на Бронной он готовит к постановке спектакля для детей «Незнайка» по произведению Николая Носова. Богомолов уже сообщил, что позволяет молодым актерам хулиганить на сцене и обещает, что это будет весело не только им, но и юным зрителям.