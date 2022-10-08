. Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
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Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль

Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
Новая постановка режиссера Константина Богомолова наделала много шуму. На днях в Московском художественном театре им. А.П. Чехова была премьера спектакля Константина Богомолова «Новая оптимистическая повестка». Модный режиссер в очередной раз не обманул ожидания искушенной публики,  вызвав у нее бурную реакцию. Не промолчал и журналист Михаил Шахназаров, никогда не лезший в карман за словом. Был он предельно откровенен и сейчас, оценив критическим взглядом то, что происходило на сцене. Его возмущает, что «непрофессионализм и бутафория стали нормой». Все потому, что театры захватили любители, которые слыхом не слыхивали, что такое настоящая постановка, и зрителям демонстрируют сплошной фарс, приводит его слова «СтарХит».
Между тем цены на билеты на очередное детище супруга Ксении Собчак зашкаливают. Они начинаются от двух тысяч и теряются где-то у отметки 12 тысяч рублей. При этом в зале аншлаг. Часть в восторге, другая в полном недоумении. В общем, очередная провокация, как любит Богомолов.   Но чтобы все не думали, что режиссер работает исключительно на эпатаж, в Театре на Бронной он готовит к постановке спектакля для детей «Незнайка» по произведению Николая Носова. Богомолов уже сообщил, что позволяет молодым актерам хулиганить на сцене и обещает, что это будет весело не только им, но и юным зрителям.
# Шоу-бизнес Богомолов Константин
По материалам: z-aya

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