. Козлов рассказал, сколько тратит на Опенченко

Вадим Карасев

Михаил Козлов кичится тем, какие суммы он тратит на Алену Опенченко, но в то же время сообщает, что больше определённого лимита он тратить на неё не готов. Вероятно, девушке было не очень приятно услышать подобное, ведь парень мог использовать общие фразы.Во время разговора с Кристиной Бухынбалтэ парень рассказал, что в месяц на свидания и поездки в город у него уходит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей. Это одна из причин, по которой он отказался покупать Алёне Свитер за пять тысяч, который парень обещал ранее.Сам Миша не считает, что он скупой. Недавно он подарил девушке серьги на четыре месяца отношений. Также он часто заказывает Сули, параллельно с этим развиваясь как блогер, чтобы в будущем обеспечивать свою семью. Однако Опенченко кажется, что этого очень мало.Девушка берёт на себя все бытовые вопросы и просто хочет помощи. Парень тем временем уверяет, что может помочь с бытом, но ему требуется больше душевного тепла и общения. Он сомневается, любит ли его Алёна. Может я Миша таким образом решил избежать предложения руки и сердца?