. Кредит или ипотека: что лучше взять для покупки квартиры

Вадим Карасев

Покупка квартиры - ответственное решение, и к ней стоит подойти серьёзно. Далеко не всегда получается приобрести жильё за наличные - а значит, приходится прибегать к услугам банков. Они предлагают два типа кредитов: классический потребительский и ипотеку.

Что лучше выбрать, если вы хотите приобрести недвижимость? Почему ипотека предлагается чаще и в каких случаях стоит от неё отказаться в пользу обычного потребительского кредита?

Что такое ипотека и как она работает

Этим словом обозначается заём, выдающийся строго на определённую цель. Этой целью является покупка жилья - квартиры или частного дома. Само жильё при этом выступает в качестве своего рода залога. До того, как клиент банка полностью выплатит сумму займа, он не может распоряжаться недвижимостью.

Конечно, такой способ сотрудничества с банком накладывает много ограничений. Если вам это не выгодно, можно предпочесть другие формы - например, обычные потребительские займы, которые получить проще.

Когда стоит предпочесть потребительский кредит

Может случиться так, что потребуется приобрести жильё, но по каким-то причинам ипотека не подходит. В этом случае надо оформить потребительский кредит - он выдаётся на любые цели, представители банка не интересуются, на что именно клиент потратил деньги.

Учтите лимит, который устанавливает тот или иной банк. Если вы оформляете заём сверх него - может потребоваться и залог, и поиск поручителей. Но, если сумма меньше - это не должно стать проблемой.

Что лучше в вашей ситуации: как понять это

Чтобы определиться, что именно вам требуется, ответьте себе на вопросы:

за сколько лет вы готовы выплатить кредит (ипотека может быть выдана даже на 30 лет);

какая процентная ставка будет для вас удобнее (по ипотеке она заметно ниже);

готовы ли вы пройти сложную процедуру одобрения (потребительские займы проще оформить);

нужна ли вам государственная субсидия (она даётся на ипотеку, но не на обычный кредит).

Если вам не хватает определённой суммы (меньше лимита), то лучше предпочесть простой займ. Так же стоит поступить, если вам нужно только найти средства на первоначальный взнос, а в дальнейшем вы готовы платить каждый месяц.

Ещё одна причина взять потребительский кредит - это обмен квартиры. Если вы хотите обменять жильё и для доплаты не хватает относительно небольшой суммы - это как раз тот случай.

В ряде случаев удобнее ипотека. Она может быть оформлена по льготной ставке и предполагает более гибкие условия.



