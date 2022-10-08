. Кредит или ипотека: что лучше взять для покупки квартиры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кредит или ипотека: что лучше взять для покупки квартиры

Покупка квартиры - ответственное решение, и к ней стоит подойти серьёзно. Далеко не всегда получается приобрести жильё за наличные - а значит, приходится прибегать к услугам банков. Они предлагают два типа кредитов: классический потребительский и ипотеку.

Что лучше выбрать, если вы хотите приобрести недвижимость? Почему ипотека предлагается чаще и в каких случаях стоит от неё отказаться в пользу обычного потребительского кредита?

Что такое ипотека и как она работает

Этим словом обозначается заём, выдающийся строго на определённую цель. Этой целью является покупка жилья - квартиры или частного дома. Само жильё при этом выступает в качестве своего рода залога. До того, как клиент банка полностью выплатит сумму займа, он не может распоряжаться недвижимостью.

Конечно, такой способ сотрудничества с банком накладывает много ограничений. Если вам это не выгодно, можно предпочесть другие формы - например, обычные потребительские займы, которые получить проще.

Когда стоит предпочесть потребительский кредит

Может случиться так, что потребуется приобрести жильё, но по каким-то причинам ипотека не подходит. В этом случае надо оформить потребительский кредит - он выдаётся на любые цели, представители банка не интересуются, на что именно клиент потратил деньги.

Учтите лимит, который устанавливает тот или иной банк. Если вы оформляете заём сверх него - может потребоваться и залог, и поиск поручителей. Но, если сумма меньше - это не должно стать проблемой.

Что лучше в вашей ситуации: как понять это

Чтобы определиться, что именно вам требуется, ответьте себе на вопросы:

  • за сколько лет вы готовы выплатить кредит (ипотека может быть выдана даже на 30 лет);
  • какая процентная ставка будет для вас удобнее (по ипотеке она заметно ниже);
  • готовы ли вы пройти сложную процедуру одобрения (потребительские займы проще оформить);
  • нужна ли вам государственная субсидия (она даётся на ипотеку, но не на обычный кредит).

Если вам не хватает определённой суммы (меньше лимита), то лучше предпочесть простой займ. Так же стоит поступить, если вам нужно только найти средства на первоначальный взнос, а в дальнейшем вы готовы платить каждый месяц.

Ещё одна причина взять потребительский кредит - это обмен квартиры. Если вы хотите обменять жильё и для доплаты не хватает относительно небольшой суммы - это как раз тот случай.

В ряде случаев удобнее ипотека. Она может быть оформлена по льготной ставке и предполагает более гибкие условия.


# Бизнес

Последние новости

Церковь России 9 октября 2022 года почитает память апостола Иоанна Богослова
Церковь России 9 октября 2022 года почитает память апостола Иоанна
Как можно заработать деньги на валюте. Полное руководство
Как можно заработать деньги на валюте. Полное руководство
Razer и Xbox представили новый геймпад, который выпустят ограниченным тиражом
Razer и Xbox представили новый геймпад, который выпустят ограниченным
Кредит или ипотека: что лучше взять для покупки квартиры
Кредит или ипотека: что лучше взять для покупки квартиры
Обзор нового Renault Logan Stepway
Обзор нового Renault Logan Stepway
Преимущества микрокредита
Преимущества микрокредита
Игру Дзюбы в Турции описали в трёх словах
Игру Дзюбы в Турции описали в трёх словах
В Минэнерго оценили запасы топлива в Крыму
В Минэнерго оценили запасы топлива в Крыму
Команда Xbox представила новый мини-холодильник в стиле Xbox Series X — он дешевле прошлого
Команда Xbox представила новый мини-холодильник в стиле Xbox Series X
В Японии высказались об участии в «Сахалине-1»
В Японии высказались об участии в «Сахалине-1»
Турция начала милитаризацию Северного Кипра на фоне конфликта с греками
Турция начала милитаризацию Северного Кипра на фоне конфликта с
Василиса Володина в гороскопе на 9 октября 2022 года прогнозирует некоторым знакам зодиака день перемен и энергетического спада
Василиса Володина в гороскопе на 9 октября 2022 года прогнозирует

Топ на сегодня

Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру и терпела неудачи в личной жизни
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру
Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 октября 2022 года: многим знакам зодиака необходимо проявить бдительность
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 октября 2022 года: многим знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
В Need for Speed Unbound будет 144 автомобиля на старте: полный список
В Need for Speed Unbound будет 144 автомобиля на старте: полный список

Еще по теме

В Сбере теперь доступна комбо-ипотека
Ипотека и ее особенности
Ипотечный кредит – выбираем банк в России
Квартира в новостройке от застройщика компании «ПРОК»