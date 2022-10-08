. Ксения Бородина показала предполагаемого бойфренда. В Сети решили, что это друг Курбана Омарова
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Ксения Бородина показала предполагаемого бойфренда. В Сети решили, что это друг Курбана Омарова

Ксения Бородина показала предполагаемого бойфренда. В Сети решили, что это друг Курбана Омарова

39-летняя телеведущая Ксения Бородина в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым. Экс-супруги недолюбливают друг друга и до сих пор иногда публично ругаются, но это, похоже, не помешало ей завести новые отношения.

Телезвезда долгое время скрывала свою личную жизнь. Многие подозревали, что у нее роман с Трофимом Симищенко, но Бородина отказывалась это комментировать и призывала не лезть в ее личную жизнь, однако теперь сама показала, как гуляет с мужчиной, очень похожим на него.


Ксения поехала в торговый центр с детьми Марусей и Теоной, а когда снимала их на телефон, то засветила и своего бойфренда. На видео дети заинтересовались товарами для поклонников "Гарри Поттера", а мужчина пожаловался, что "цены в три раза выше, чем в обычных" магазинах.

Фанаты порадовались за телеведущую, отметив, что жизнь после развода не заканчивается. Бородина почти весь свой поход снимала и выкладывала в микроблог, и пользователи сделали вывод, что предполагаемый Трофим уже хорошо подружился с девочками.


Подруга Ксении заявила, что это не Трофим Симищенко

Мужчина очень похож на Трофима и ростом, и комплекцией, да и многие не сомневались, что у них роман, но подруга Ксении опровергла, что это действительно он. "Это наш директор Лев", — написала Ольга Орлова.

Пока неясно, что это за "директор Лев", но он провел с Бородиной и ее дочерями довольно много времени. Впрочем, это могла быть и деловая встреча, ведь звезда сейчас полностью посвятила себя карьере. Помимо работы на ТВ, она еще и активно продает свои курсы о том, как пережить развод.

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По материалам: uposters.ru

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