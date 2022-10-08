. Лера Кудрявцева едва не взорвалась на крымском мосту
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Лера Кудрявцева едва не взорвалась на крымском мосту

Лера Кудрявцева едва не взорвалась на крымском мосту
Ведущая Лера Кудрявцева до сих пор в шоке от теракта на мосте. Телеведущая довольно эмоционально воспринимает сложную ситуацию в мире. Телеведущая побывала в Крыму и успела вернуться до трагедии с мостом. О своих впечатлениях звезда рассказала в соцсетях.
«Ехала 28 часов и впервые, наверное, за всю жизнь крепко спала. Всю дорогу до дома Андрей Разыграев шутил по поводу ящика с персиками, которые я привезла с юга. А утром стало известно о взрыве на Крымском мосту», - поведала она. Уже доказано, что ЧП организовали украинские диверсанты. Правоохранительные органы РФ сейчас ведут расследование. Мост перекрыли до 31 октября.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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