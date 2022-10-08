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Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО

Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТОПремьер Литвы Шимоните призвала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о необходимости немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает Business Insider.

«Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — цитирует издание Шимоните.

По словам политика, отказ принять Киев в североатлантический альянс ранее был «большой ошибкой», поэтому НАТО «в моральном» долгу перед Украиной — он требует более серьезной реакции, чем оказание военной помощи и обучение солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Однако позже отметил, что речь шла о новых санкциях Запада, которые должны предотвратить ядерную войну.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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