. Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери. Рохелио Герра из «Богатые тоже плачут»

Роль Луиса Альберто сделала артиста кумиром как мексиканцев, так и россиян. В 80-е карьера Рохелио Герры активно продолжалась, но затем у него начались суды со студией, запрещавшей сниматься у конкурентов. Стрессы обострили болезни и отравили остаток жизни актера.

Ильдегардо Франсиско Герра Мартинес родился 8 октября 1936-го в мексиканском городе Агуаскальентес. Детство мальчик провел на родительском ранчо, ну а в 15 уехал покорять Мехико. В столице юношу не встретили с распростертыми объятьями: браться приходилось за любую работу. Так, первые деньги актер получил, будучи коридорным в отеле «Хилтон Континенталь», а позднее трудился курьером в банке и магазинах.

Спустя пять лет Герра осознал, что достоин большего. Парня манило все, что связано с искусством: он хорошо рисовал, умел танцевать, пробовал лепить скульптуры. В итоге юноша начал ходить на смотры в театры, понравился паре режиссеров и успешно дебютировал сперва на сцене, а затем и в кино под именем Рохелио Герра.

Актер сыграл в экранизации «Грозового перевала», сериалах «Любовь и высокомерие», «Дом зверей», «Злоумышленница», «Беззащитный». В картине «Месть» мексиканец перевоплотился в султана, ну а в мелодраме «Доменика Монтеро» — в Хосе Роблеса. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем успехом, что накрыл артиста после телефильма «Богатые тоже плачут». Как же лента перевернула жизнь Рохелио Герры, и почему повторить ее триумф звезде не удалось?

Луис Альберто

«Богатые тоже плачут» вышли на экраны в 1979-м и сразу произвели фурор на мексиканском телевидении. Советским зрителям пришлось долго ждать премьеры: сперва на отечественном ТВ показали «Рабыню Изауру», ну а в 1991-м настал черед и «Богатых…» Сюжет россияне обсуждали даже на улице, настолько их захватила «мыльная опера».

А обсудить было что: коварная Ирма пыталась убить падчерицу Марианну, унаследовавшую ранчо умершего отца. Красавице, которую сыграла Вероника Кастро, пришлось бежать в Мехико, где судьба и свела ее с Луисом Альберто. Вот только герой имел вредные привычки и прилипчивую кузину Эстер де Сальватьерра, мечтавшую выскочить за него замуж. Все это не помешало главным персонажам проникнуться друг к другу симпатией, и даже когда Эстер обвинила Луиса в изнасиловании, а потом заявила, что беременна от него, Марианна свято верила в непорочность мужчины.

Само собой, киллер ошибся и убил не героиню Кастро, а ее подругу, Эстер умерла, освободив сопернице дорогу, ну а Ирму арестовали. Марианна узнала о наследстве, они с Луисом Альберто поженились, и жить бы им долго и счастливо, если бы продюсеры не задумали вторую часть мелодрамы «Когда дарится сын»…

Дальше были истории про удочеренную девочку и потерянного сына, подозрения в изменах и прочие кризисы, за которыми с интересом наблюдали зрители на разных континентах. Рохелио Герра стал мировой знаменитостью, как и Вероника Кастро. Актер продолжил сниматься в подобных сериалах: «Ванесса», «Амалия Батиста», «Принцесса», «Пожить немножко». Так как артист хорошо знал английский, то еще и сам переозвучивал фильмы со своим участием для Америки.

«В начале карьеры ты имеешь только одно обязательство — браться за все, что тебе предлагают, так как это период обучения, но когда ты уже занял свою нишу, когда ты поднялся по актерской лестнице и уже имеешь опыт, то ты должен быть очень осторожен со своими последующими проектами, так как этого от тебя требует публика. После сериала «Без права на любовь» я не могу принимать любые предложения; я сыграл в «Голубой текиле», где не был главным героем, но принимал там специальное участие и имел прекрасную роль; затем, к сожалению, я получил опыт работы в «Женщине с характером» — проект, который в самом начале меня очень даже устраивал, но затем произошло много вещей, из-за которых пришлось все бросить и в результате — провал не только для меня, но и для сотен людей», — делился актер разочарованиями.

К концу 80-х количество проектов Рохелио заметно сократилось. Поговаривали, что виной всему контракт с мексиканской студией, не позволявший играть в фильмах других компаний. Герра судился с работодателем, так как от количества лент зависело благополучие его стремительно разраставшейся семьи. Карьера реабилитировалась, однако стресс негативно сказался на здоровье актера.

После выхода сериала «То, что жизнь у меня украла» исполнитель 101 роли в кино переключился на театр. Когда же самочувствие ухудшилось окончательно, в его жизни остались живопись и скульптура... Но об этом чуть позже.

Жены и пятеро детей

Как и положено секс-символу, Рохелио сводил женщин с ума. Всего 15 дней продлился союз артиста с певицей Дарси Деннис, ну а еще в 50-е от случайной связи у него родился сын Рохелио Рамон. С коллегой по цеху Отилией Ларраньягой актер, казалось, остепенился: у пары появилась на свет дочка Хильдегард. Вместе супруги прожили шесть лет, после чего разошлись, так как отношения изжили себя.

Также актер сожительствовал со студенткой медицинского вуза Федрой Джонсон. У влюбленных родилась дочка Федра Герра, но это не уберегло пару от расставания.

Наконец, звезда «мыльных опер» встретил ту, которую смог назвать своей главной любовью. Правда, на момент встречи Марибель Робле было всего 14, и ее родители, разумеется, были в ужасе от того, что их малышкой интересуется актер с репутацией сердцееда.

«Они актеры, и мы не раз пересекались на съемках, — рассказывал Герра. — Им казалось, что я отъявленный ловелас, страстный завоеватель женских сердец. До Марибель у меня было два брака, но я всегда хранил верность женам. Мне пришлось долго доказывать родителям Марибель, что я не такой ветреный, каким кажусь. Только когда моей возлюбленной исполнилось 20, мы смогли пожениться. Мне тогда было уже 45».

Вскоре после свадьбы Марибель забеременела и родила сына Карлоса, а спустя пять лет в семье появился еще один наследник. Тесть и теща смирились, что Робле не продолжит актерскую династию, ведь ее саму это ничуть не расстраивало: женщине нравилось поддерживать тепло очага и заботиться о своих мужчинах.

Скандал после смерти актера

В последние годы артист чувствовал себя неважно: после неудачного падения с трехметровой высоты на репетиции он перенес пять сложнейших операций на ногах, а в 2015-м пережил инсульт. Поговаривали, что у звезды развилась болезнь Альцгеймера, постепенно отнимавшая у него память и личность.

«Я понимаю, что моя жизнь подходит к концу, — рассуждал Герра накануне 75-летия. — Пошаливает здоровье. Но я не отчаиваюсь: продолжаю сниматься в кино, работаю в театре, а на досуге пишу картины».

28 февраля 2018-го сердце 81-летнего мужчины остановилось. Казалось, скорбели не только вдова и младшие сыновья, которым Рохелио уделял много времени при жизни, но и остальные дети. Однако этим летом вскрылось, что кое-кто теплыми отношениями с отцом похвастаться не мог: Федра Герра заявила, что все детство подвергалась насилию со стороны жестокой матери, а папа закрывал на это глаза.

Вдова артиста пояснила, что брошенным ребенком Федра не была, хотя ее мама действительно была тираном. Отношения девушки с отцом развивались с переменным успехом: дочь то уезжала из Мексики, то возвращалась, проходила психотерапию и принимала участие в съемках. Незадолго до смерти Рохелио Федра Герра заявила, что собирается замуж и у нее будет ребенок. Спустя год после появления на свет малышки женщина прилетела к папе и познакомила его с внучкой.

Как заключила Марибель, внезапный приход Федры на ток-шоу, где она обвинила отца в попустительстве, связан вовсе не с обострением психологических травм. Женщина задумала издать мемуары и даже обратилась к согражданам, которые могли знать что-то о ее детстве. Федра Герра попросила таковых связаться с ней, если это поможет «исцелиться и продвинуться в написании книги».

«Моя мать была кошмаром, а мой отец ничего не сделал. У папы была невероятная карьера, его любили и обожали, и карьера ему была важнее детей. Я не испытываю к нему такого восхищения или уважения, как другие», — заключила Федра, всерьез обидев Марибель, уверявшую, что Рохелио был прекрасным папой.