. Мама Наташи Королевой нищенствует в Америке
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Мама Наташи Королевой нищенствует в Америке

Мама Наташи Королевой нищенствует в Америке
Мать певицы Наташи Королевой, Людмила Порывай осталась без копейки денег. Женщина уже много лет живет на популярном американском курорте Майами. Женщина хвастается в соцсетях якобы роскошной жизнью, однако на самом деле все это обман.
Сама Королева уже говорила, что ее мама пенсионерка и нигде не работает. Живет она на пенсию в 600 долларов, в рублях это 36 750.  На курорте на такие деньги не разгуляешься, сообщает «Телепрограмм.про». Порывай изредка подрабатывает - записывает задорные ролики с поздравлениями. Но это тоже капля в море.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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