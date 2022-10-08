. Мама Наташи Королевой нищенствует в Америке

Мать певицы Наташи Королевой, Людмила Порывай осталась без копейки денег. Женщина уже много лет живет на популярном американском курорте Майами. Женщина хвастается в соцсетях якобы роскошной жизнью, однако на самом деле все это обман.Сама Королева уже говорила, что ее мама пенсионерка и нигде не работает. Живет она на пенсию в 600 долларов, в рублях это 36 750. На курорте на такие деньги не разгуляешься, сообщает «Телепрограмм.про». Порывай изредка подрабатывает - записывает задорные ролики с поздравлениями. Но это тоже капля в море.