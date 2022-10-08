. Молодежь ЛНР приняла участие в форуме "Молодая гвардия"

Вадим Карасев

Международный молодежный форум, посвященный годовщине образования подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия", прошел в Луганской Народной Республике с 3 по 7 октября.

Около 200 активных молодых людей, лидеров общественных организаций и волонтеров, организовали масштабный флешмоб в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Центральной темой образовательной программы стало сохранение культурного и исторического наследия. В течение форума участники разработали проекты по направлениям "Здоровье и экология", "Культура и творчество", "Сообщество и развитие", "История и память". Здесь также прошли тренинги проектного управления и образовательные семинары от ведущих экспертов в сфере сохранения исторического наследия, противодействия фальсификации информации, развития культурных и экологических инициатив.

В образовательной программе форума приняли участие эксперты партнеров форума: Российского Исторического Общества, Российского Военно-исторического Общества, "Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" (Роспатриотцентр), Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), ООД "Росрекон", АНО "Сад памяти" и Российского общества "Знание".

"Мы можем много раз осуждать те или иные действия наших предков, но они уже совершены, и сейчас мы живем на их достоянии и наследии. Наша задача сегодня изучать это и не совершать тех ошибок, которые уже были совершены", — отметил председатель Координационного совета ООД "Росрекон" Алексей Новиков.

Ведущий эксперт по конкурентной разведке, президент консорциума "Инфорус", кандидат физико-математических наук Андрей Масалович обсудил с участниками средства и методы фильтрации фейковой информации в современном мире.

"Мы проснулись на чужой цифровой планете — "Интернет". В сети мы проводим время, зарабатываем и тратим деньги, находим друзей, оформляем большинство юридических действий. Сегодня на форуме мы как раз и говорили, как стать своим на нашей цифровой планете и не стать жертвой мошенничества, шпионажа и психических атак", — прокомментировал эксперт.

Участники форума презентовали свои проекты на грантовом конкурсе для реализации молодежных идей. Из 14 представленных проектов четыре получили грантовые средства на общую сумму более одного миллиона рублей.

В последний день форума заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов провел дискуссию в формате открытого диалога. Позже участники присоединились к акции "Сохраним лес".

Завершился форум музыкальной программой от популярной российской группы "Интонация", а финальным аккордом прозвучали гимны Российской Федерации и Луганской Народной Республики.