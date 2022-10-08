. Молодежь ЛНР приняла участие в форуме "Молодая гвардия"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Молодежь ЛНР приняла участие в форуме "Молодая гвардия"

Молодежь ЛНР приняла участие в форуме "Молодая гвардия"

Международный молодежный форум, посвященный годовщине образования подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия", прошел в Луганской Народной Республике с 3 по 7 октября.

Около 200 активных молодых людей, лидеров общественных организаций и волонтеров, организовали масштабный флешмоб в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.


Центральной темой образовательной программы стало сохранение культурного и исторического наследия. В течение форума участники разработали проекты по направлениям "Здоровье и экология", "Культура и творчество", "Сообщество и развитие", "История и память". Здесь также прошли тренинги проектного управления и образовательные семинары от ведущих экспертов в сфере сохранения исторического наследия, противодействия фальсификации информации, развития культурных и экологических инициатив.

В образовательной программе форума приняли участие эксперты партнеров форума: Российского Исторического Общества, Российского Военно-исторического Общества, "Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" (Роспатриотцентр), Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), ООД "Росрекон", АНО "Сад памяти" и Российского общества "Знание".

"Мы можем много раз осуждать те или иные действия наших предков, но они уже совершены, и сейчас мы живем на их достоянии и наследии. Наша задача сегодня изучать это и не совершать тех ошибок, которые уже были совершены", — отметил председатель Координационного совета ООД "Росрекон" Алексей Новиков.

Ведущий эксперт по конкурентной разведке, президент консорциума "Инфорус", кандидат физико-математических наук Андрей Масалович обсудил с участниками средства и методы фильтрации фейковой информации в современном мире.

"Мы проснулись на чужой цифровой планете — "Интернет". В сети мы проводим время, зарабатываем и тратим деньги, находим друзей, оформляем большинство юридических действий. Сегодня на форуме мы как раз и говорили, как стать своим на нашей цифровой планете и не стать жертвой мошенничества, шпионажа и психических атак", — прокомментировал эксперт.

Участники форума презентовали свои проекты на грантовом конкурсе для реализации молодежных идей. Из 14 представленных проектов четыре получили грантовые средства на общую сумму более одного миллиона рублей.

В последний день форума заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов провел дискуссию в формате открытого диалога. Позже участники присоединились к акции "Сохраним лес".


Завершился форум музыкальной программой от популярной российской группы "Интонация", а финальным аккордом прозвучали гимны Российской Федерации и Луганской Народной Республики.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.10.2022
ЧП: На крымском мосту произошел взрыв, разрушавший несколько пролетов
ЧП: На крымском мосту произошел взрыв, разрушавший несколько пролетов
В Керчи горит Крымский мост: пламя охватило переправу, один из пролетов рухнул в воду
В Керчи горит Крымский мост: пламя охватило переправу, один из
Паромную переправу из-за пожара на Крымском мосту приготовили к запуску
Паромную переправу из-за пожара на Крымском мосту приготовили к
Молодежь ЛНР приняла участие в форуме "Молодая гвардия"
Молодежь ЛНР приняла участие в форуме "Молодая гвардия"
Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из подписки Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из подписки Game Pass
Россиянам назвали способы использования валюты
Россиянам назвали способы использования валюты
Как не навредить здоровью: детские вещи, которые можно и нельзя покупать с рук
Как не навредить здоровью: детские вещи, которые можно и нельзя
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери. Рохелио Герра из «Богатые тоже плачут»
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери.
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за пожара
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за пожара
Аж голова закружилась от таких выкрутасов
Аж голова закружилась от таких выкрутасов
Бухынбалтэ не сомневается, что Безус придёт в новый сезон
Бухынбалтэ не сомневается, что Безус придёт в новый сезон

Топ на сегодня

Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру и терпела неудачи в личной жизни
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру
Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
В Need for Speed Unbound будет 144 автомобиля на старте: полный список
В Need for Speed Unbound будет 144 автомобиля на старте: полный список
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 октября 2022 года: многим знакам зодиака необходимо проявить бдительность
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 октября 2022 года: многим знакам зодиака

Еще по теме

Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали инфопункты
США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
Участники «Тавриды» предложили ввести закон о традиционной культуре
Участница из Королева победила в конкурсе «Мисс Молодая Гвардия Подмосковья»