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Муж Тамары Глобы заявил, что грядет очень опасное время

Муж Тамары Глобы заявил, что грядет очень опасное время
Супруг астролога Тамары Глобы, Павел рассказал, что мир приближается к точке невозврата.   Известный астролог Павел Глоба предупредил россиян о неизбежном. Грядет коридор затмений – время во всех аспектах важное как для человечества, так и персонально для каждого. «Мы подходим к точке невозврата. Коридор затмений откроется солнечным - 25 октября и завершится лунным - 8 ноября. Это будет самое опасное время для всех!» - предупредил астролог в своем Telegram-канале. В игру вступят две планеты - Плутон (символ управления народом, финансовых учреждений, атомной энергетики, ядерных катастроф, взрывов, смерти) и Марс (символ конфликтов, войн, агрессии).
«В этот период люди становятся более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными, озлобленными», - уточнил Глоба. Телеведущий объясняет, что мы находимся накануне передела мира, который коснется всех без исключения. А это значит, что нужно быть готовыми к целой череде изменений. «Две недели проверки, как «небесный экзамен» - начинают работать законы кармы, приходит расплата. Это будет серьезное испытание для многих людей», - подчеркнул Глоба.
# Шоу-бизнес Глоба Тамара
По материалам: z-aya

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