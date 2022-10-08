. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Об этом сообщили 8 октября в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом и что судоходные арки не повреждены. Ведется ликвидация пожара. В НАК уточнили, что возгорание произошло из-за подрыва грузового автомобиля.

«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — цитирует ТАСС сообщение НАК.

Случившееся привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста, однако арка над судоходной частью моста не получила повреждений. Сейчас устанавливаются обстоятельства взрыва, добавили в НАК.