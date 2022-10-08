. Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из подписки Game Pass
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Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из подписки Game Pass

Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из подписки Game Pass


На следующей неделе, 15 октября, подписка Game Pass лишится еще 6 игр. Остаются последние полноценные выходные, чтобы опробовать проекты, которые скоро удалят, или даже их полностью пройти.

15 октября из Game Pass будут удалены следующие игры:



Bloodroots (Xbox, PC, xCloud)



Echo Generation (Xbox, PC, xCloud)



Into The Pit (Xbox, PC, xCloud)



Ring of Pain (Xbox, PC, xCloud)



Sable (Xbox, PC, xCloud)



The Good Life (Xbox, PC, xCloud)

Из этого списка точно стоит обратить внимание на игру Sable, которая получила хорошие отзывы от игроков и критиков на старте. А недавно стало известно, что по Sable планируют снять фильм или сериал.


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Еще один интересный проект в этом списке — игра Echo Generation, но ее минус в отсутствии русской локализации. Если это не проблема для вас, то игру определенно стоит опробовать — ее даже рекомендовал Фил Спенсер.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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