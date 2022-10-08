. Настасья Самбурская - деспот и тиран, считает психолог

Специалист рассказала, почему Настасья Самбурская не может наладить личную жизнь. 35-летняя Настасья Самбурская тщательно скрывает личную жизнь. При этом известно, что звезда сериала «Универ. Новая общага» не замужем. По мнению психолога Евгения Димитраша, актриса идеализирует образ потенциального мужчины и имеет завышенные ожидания. К такому выводу эксперт пришел, прочитав требования Настасьи к бойфренду (он должен иметь спортивную фигуру, быть привлекательным и зарабатывать больше миллиона рублей в месяц).«Настя как коршун впивается в несовпадения у мужчины с желаемым и начинает надавливать болевую точку», — заявил Димитраш в беседе с Telegram-каналом «Звездач». Специалист предположил, что Самбурская склонна к подавлению личности партнера в отношениях, поэтому ей сложно построить их. «Она занижает самооценку партнера, самоутверждается за его счет, превращается в бытового деспота и тирана. В случае несоответствия партнер обесценивается», — подытожил психолог.