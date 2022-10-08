. Наталья Водянова после долгого перерыва появилась на светском мероприятии
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Наталья Водянова после долгого перерыва появилась на светском мероприятии

Наталья Водянова после долгого перерыва появилась на светском мероприятии
Супермодель Наталья Водянова на фоне слухов о шестой беременности впервые вышла в свет. В начале октября все только и делали, что обсуждали Неделю моды в Париже и Наталью Водянову. Впервые за много лет супермодель на ней не появилась — ни на подиуме, ни в качестве гостьи. Зато на некоторых мероприятиях был замечен ее супруг Антуан Арно. Он вместе с семьей владеет компанией LVMH, в которую ходят многие люксовые бренды — Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и другие. Отсутствие модели сразу заметили гости показов и мировые СМИ. Все тут же начали гадать, что же могло заставить русскую красавицу пропустить одно из главных событий в мире моды. Кто-то из поклонников звезды предположил: вскоре в семье Водяновой и Арно случится пополнение. Фэшн-сообщество было уверено: модель не приехала в Париж из-за своего интересного положения и вскоре она в шестой раз станет мамой. И так как Водянова действительно пропала со всех радаров почти восемь месяцев назад, эти домыслы вполне могли оказаться правдой. Но не тут-то было. Внезапно Наталья появилась на одной вечеринке в Париже. Мероприятие было посвящено выходу книги главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. Пропустить такое важное событие для друга и известного журналиста звезда позволить себе не смогла. Светский вечер проходил в парижском доме американской it-girl Лорен Санто-Доминго, которая дружит со всеми мировыми знаменитостями. 
На фото, которые попали в Сеть после мероприятия, 40-летняя покорительница подиумов позировала фотографам в компании Грейс Коддингтон. На празднике она появилась в синем подчеркивающем фигуру мини-платье и с небрежной укладкой. Живота у модели на этих кадрах совсем не видно. Скорее всего, посетить Неделю моды она не смогла по другим причинам, рассказывать о которых не хочет. К тому же в прошлом модель ни разу не упоминала, что хотела бы завести еще детей. Всего их у Натальи пятеро: трое от первого мужа Джастина Портмана  — Виктор, Лукас и Нева и еще двое сыновей от красавца-миллиардера Антуана Арно. Со вторым супругом модель живет душа в душу уже более десяти лет. За эти годы у них появились на свет сыновья Роман и Максим. Однако официально Наталья и Антуан решили узаконить свои отношения лишь в 2020 году.
# Шоу-бизнес Водянова Наталья
По материалам: z-aya

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