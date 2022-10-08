. Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и концерты

Сегодня журналисты сообщили, что Никиту Преснякова призвали в рамках частичной мобилизации. Старшего внука Примадонны якобы забрали в военкомат прямо с репетиции спектакля.

Как сообщили источники «СтарХиту», информация о мобилизации Преснякова ложная. На самом деле артист покинул страну еще задолго до отъезда звездной бабушки в Израиль. Причем, неожиданный вояж Никиты повлиял на его коллег.

«Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», — рассказали «СтарХиту» источники.

В Московском Губернском театре также отметили, что последняя репетиция и сама постановка «Безымянная звезда», в которой задействован Пресняков, прошла в штатном режиме 22 сентября. Пока неизвестно, какова судьба будущих.

«СтарХиту» также сообщили об отъезде в США матери Никиты — Кристины Орбакайте. Именно поэтому она пропустила похороны давнего друга Бориса Моисеева. Однако артистка планирует в ближайшее время прилететь в Москву. О планах же Преснякова пока неизвестно.

«Орбакайте сейчас тоже в Америке, куда летает регулярно, так как там находятся дочь Клавдия и муж. Должна была недавно вернуться, но решила сделать это позже, так как у нее отменился спектакль 11 октября в театре «Современник», в котором она играет с Кириллом Сафоновым. По слухам, актер улетел в Израиль», — уточняют источники.

Напомним, что Никита уже летал в Штаты в начале лета вместе с супругой Аленой Красновой. В Telegram-канале он сообщил, что вырвался в отпуск. Пара отдыхала на пляже в Майами.