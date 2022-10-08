. Николай Басков восхитил фото с моложавой брюнеткой
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Николай Басков восхитил фото с моложавой брюнеткой

Николай Басков восхитил фото с моложавой брюнеткой
Певец Николай Басков поделился фото с мамой - красавицей, которая родилась в один день с президентом. Николай Басков 7 октября поздравил с днем рождения своего самого дорогого в мире человека – маму. Фото с Еленой Николаевной артист разместил в своем микроблоге и нежно обратился с теплыми пожеланиями к имениннице.
«Дорогая моя мама! С Днём рождения, моя красавица! Оставайся всегда такой прекрасной, цвети, сияй, вдохновляй и радуй! Желаю тебе крепкого здоровья, гармонии и долгих лет! Люблю тебя всей душой!!!❤️🎂💐🥂», - обратился к маме-имениннице Николай Басков. Увидев моложавую брюнетку с алыми губами и пышной копной волос, люди не смогли сдержать восторгов – маме Баскова исполняется 67 лет, но в это трудно поверить, так как выглядит она сногсшибательно. «Красивая и молодая!», «С Днем Рождения самую Красивую Маму на свете!!! Долгих - долгих лет Елене Николаевне!!», «Какая красивая!», «Она такая красивая!», «Мама - невероятная красавица!!!», «У вас очень красивая, добрая мама, а у нее прекрасный сын. Здоровья, мира, долгих лет», «Это мама???? Она красавица!» - ахнули люди в комментариях.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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