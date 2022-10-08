. Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
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Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой

Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
Певица Нюша рассказала, как обстоят дела в семье. Буквально недавно певица Нюша, она же Анна Шурочкина, публично призналась, что в прошлом году пережила измену. Но разводиться с мужем не стала, а, несмотря на вторую беременность, полетела спешно в Дубай, где Игорь Сивов проводит свои коуч-тренинги по финансовой грамотности. Якобы даже супруги намеревались приобрести там жилье, но что-то не сложилось. Может, денег не хватило. Или Оксана Самойлова с Джиганом последние квадратные метры себе забрали. Поэтому пришлось маме с двумя детьми вернуться обратно в Россию. С супругом или нет — не уточняется. «В Дубае мы не покупали недвижимость, живем в съемном жилье. В целом это вопрос не стоит остро в нашей семье, потому что мы очень много путешествуем. Нам нравится перемещаться. Мы пока не определились со своим будущим, где бы хотели жить. Много мест нравится сегодня. Не знаем, что будет завтра», — откровенничает артистка.
И тут же не упускает возможности похвастаться, что живет на широкую ногу. «У нас есть возможность купить детям всем, что им хочется. Но мы этого не делаем. У нас есть определенные дни, когда мы можем купить ребенку какую-то игрушку. Я стараюсь держать в балансе эти вопросы», — заявила Нюша. Правда вот ей приходится сдерживать свои истинные эмоции, чтобы дочь и сын не поняли, что их мама не столь удовлетворена жизнью, как хочет показать. «Я понимаю, что они должны видеть перед собой максимально классного и счастливого человека, с которого будут брать пример. Я должна быть счастлива, поэтому стараюсь не унывать», — призналась певица в разговоре с Prozvezd.
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

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