. Объявлена дата релиза Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на Xbox и в Game Pass
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Объявлена дата релиза Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на Xbox и в Game Pass

Объявлена дата релиза Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на Xbox и в Game Pass


Студия Atlus сегодня объявила дату выхода игр Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на современных платформах. О планах выпустить игры на Xbox было объявлено еще в июне, вместе с анонсом Persona 5 для консолей Microsoft. Теперь же известно, что Persona 3 Portable и Persona 4 Golden выйдут в один день на Xbox One, Xbox Series X | S и в Game Pass — это произойдет 19 января 2023 года.

Напомним, что в этом месяце, 21 октября, игра Persona 5: Royal выйдет на Xbox и станет частью подписки Game Pass.


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Persona 3 Portable впервые была выпущена в 2009 году. Persona 4 Golden выпускалась в 2012 году. Ранее игры серии не были доступны на приставках Xbox.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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