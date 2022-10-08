. Обзор нового Renault Logan Stepway

Вадим Карасев

Отличающийся увеличенным дорожным просветом, Renault Logan Stepway будет ещё удобнее для поездок за городом. Автомобиль оборудован укреплёнными бамперами и защитным обвесом, у него стали больше колёса - такая машина лучше подходит для того, чтобы передвигаться по сложным дорогам и вовсе по бездорожью.

На сайте https://www.renault.by/cars/logan-stepway/overview.html выгодная цена Рено Логан Степвей от официального дилера доступна для всех посетителей.

Что это за автомобиль

Словом Stepway французский производитель решил назвать не так давно появившуюся серию: автомобили Logan и Sandero получили повышенный клиренс и в целом стали ближе к кроссоверам. Полноценными городскими внедорожниками они так и не стали - это что-то среднее между ними и обычными легковыми автомобилями.

Вот какие преимущества у этих новых авто:

большая универсальность, чем у легковых версий;

относительно небольшая стоимость;

удобство управления;

стильный дизайн интерьера и кузова.

У Logan Stepway есть и ограниченная серия City - эти машины отличаются особенным, легко узнаваемым дизайном и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой транспорт идеально подходит для передвижений по большому городу.

Техническое оснащение тоже на высоте. Оно содержит доступ к музыке (радио и файлам с внешних носителей), телефону (можно осуществлять звонки, не отвлекаясь от дороги), картам (так водитель быстрее проложит маршрут, а направление подскажет навигатор, даже если поездка по этой дороге - первая).

На сайте https://www.renault.by/range.html можно купить Рено Логан со всеми этими характеристиками, с функцией дистанционного запуска. Даже если зима окажется холодной - это не помешает путешествовать на новой машине: благодаря дистанционному управлению водитель может прогреть мотор до нужной степени как раз к тому времени, как выйдет из дома и сядет в машину.

Где приобрести

Лучше покупать авто в официальном салоне марки Renault. Здесь есть как уже зарекомендовавшие себя модели, так и новинки. Stepway поставляются сюда в нескольких вариантах, имеется возможность с помощью аксессуаров сделать автомобиль полностью уникальным.

В салоне, являющемся официальным дилером бренда, у покупателя имеются все гарантии качества. По совместительству автосалон зачастую является сервисным центром, куда можно обратиться за плановым ремонтом.



