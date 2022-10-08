. Очевидцы рассказали о деталях взрыва на Крымском мосту и его последствиях

Вадим Карасев

Очевидцы взрыва на Крымском мосту среди водителей и простых жителей в интервью "Известиям" рассказали об их реакции на чрезвычайное происшествие (ЧП) на объекте.

Проживающий в Керчи мужчина отметил, что звук от детонации слышали в его районе приблизительно в шесть часов утра. Очевидец, подойдя к морю с видом на Крымский мост, обнаружил, что в зоне взрыва находился железнодорожный состав, крайние цистерны которого были объяты огнём.

"Один взрыв был достаточно массивный, задрожали окна. У некоторых [выбило] окна", — поделился керчанин.

Водитель, направлявшийся из Джанкоя в Краснодарский край, подчеркнул, что сразу после происшествия движение по Крымскому мосту было перекрыто. Мужчина добавил, что он отправится к месту назначения, как только власти укажут на оптимальный вариант объезда.

"Выехали в семь утра и все. Мы не смогли проехать. Ну, логистика будет настроена, все будет работать. Есть также варианты объезда. Сейчас все решается по поводу объезда. Как все решится — мы в течение суток уедем. В этом нет ничего страшного", — прокомментировал ситуацию водитель.

"Известия" пишут, что объездная дорога от трассы "Таврида" к Крымскому мосту сейчас "абсолютно пуста". По соображениям безопасности сотрудники ГИБДД перекрыли всё движение по ней. По словам корреспондента газеты, на месте работают ремонтные бригады и специалисты из профильных ведомств, они выясняют точную причину ЧП. Десятки автомобилей в данный момент ожидают открытия линии на территории бывшего аэропорта Керчь, где развёрнут отстойник.

"Движение перекрыли сотрудники Госавтоинспекции, которые дежурят еще на подъезде в Керчь. Параллельно с этим идет железнодорожное полотно. На станции мы видим цистерны, которые, по всей видимости, принадлежат аварийному составу, и были отбуксированы сюда", — сообщил журналист.



Мощнейший взрыв на Крымском мосту прогремел ранним утром 8 октября. Исходя из данных следствия, был подорван грузовик, следовавший со стороны Таманского полуострова, что вызвало возгорание топлива в семи цистернах состава, проходившего в это время по железнодорожной части моста. В результате взрыва было обрушено два пролета шоссейной части. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет. Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту.