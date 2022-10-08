. Опасные повседневные привычки, которые могут привести к нищете: что нельзя хранить в доме

Многие даже не догадываются, что безобидные повседневные привычки на самом деле могут привести к нищете. Есть некоторые вещи, которые вовсе нельзя хранить в доме, потому что они притягивают несчастья.

Привычки, которые приведут к нищете: что нельзя хранить в доме

Разбитое стекло или зеркало





Разбитые зеркала и стекла нужно сразу выбрасывать и заменять на новые. Они могут не только отпугнут удачу, но еще притянут бедность в жизнь. В разбитое зеркало ни в коем случае нельзя смотреть, тем более в его осколки.

Зеркало напротив кровати

Не следует вешать зеркало напротив своего спального места. Все дело в том, что издавна зеркало считалось «порталом» в потусторонний мир. Раньше люди верили, что во сне душа человека покидает тело, поэтому из-за зеркала может обратно не вернуться.

Пыль, грязь и мусор

Не следует допускать накопления большого количества грязи и мусора в своем жилище. Мусорное ведро необходимо выносить сразу, как только оно заполнилось доверху. Если в доме будет слишком много грязи и мусора, то это начнет постепенно привлекать энергию хаоса и беспорядка, тем самым разрушая благоприятную ауру человека и притягивая в его жизнь нищету.

Неработающие часы





Часы, которые перестали работать, могут притянуть в жизнь человека много неприятностей, бедность и беду. Хранить их в доме весьма опасно, поэтому если их нельзя отремонтировать, то нужно побыстрее избавиться от них.

Сломанная техника

Если гаджеты перестали работать и их уже невозможно починить, то желательно от них избавиться как можно скорее. Многие почему-то считают, что рано или поздно вышедшие из строя приборы могут пригодиться, но такое случается очень редко. Пока же они лежат, начинают собирать весь негатив и распространять его по дому. Стоит только взять в руки такой прибор, как начнутся разные неприятности.

Треснувшая или битая посуда

От посуды с трещиной в доме нужно избавляться как можно быстрее. Ею нельзя пользоваться, и уж тем более хранить. Такая посуда может притягивать к себе весь негатив, что в свою очередь оказывает неблагоприятное влияние на человека, который из нее ест или пьет.

Шкура животного или искусственные цветы





Не рекомендуется в доме хранить шкуры животных, их головы и другие части тела. То же самое касается и искусственных цветов, которые нередко используют в качестве декора. Все это не только будет отпугивать удачу, но и притягивать неприятности.

Старые фотографии

Практически в каждом доме имеются старые семейные фотографии. Люди стараются их сохранить, даже если они не очень хорошо получились. Если на таких снимках изображены люди, которые еще живы, то от таких фото лучше избавиться. Все дело в том, что дефекты, которые были выявлены на фото, могут разрушать энергетику человека, а также притягивать в его жизнь нищету.

Вещи усопших родственников

Мало кто знает о том, что вещи покойников не следует хранить, даже несмотря на то, что они в хорошем виде. Все дело в том, что они хранят в себе энергию бывшего владельца. Получается, что вокруг его вещи создается некая воронка, которая затягивает энергию людей, в доме которых есть такие вещи.