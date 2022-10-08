. Особенности октябрьского полнолуния: что нельзя делать во время Луны Пробуждения 9 октября 2022

Уже 9 октября наступит второе полнолуние осени. Луну в октябре называли Охотничьей, потому что стоял сезон охоты на диких зверей. Но в 2022 году более актуально другое название — Луна Пробуждения. Почему это так, что можно и что нельзя делать в эту фазу, чтобы находиться в гармонии с миром и Вселенной?

Луна Пробуждения 9 октября 2022 года

Полнолуние — это момент энергетического апогея всех фаз лунного цикла. Нет таких людей, на которых бы оно не повлияло, даже если они совсем не верят в мистику. Дело даже не в ней, а в физике: уже давно доказано, что энергия неразрывно связана с законами материального мира.





9 октября полная Луна взойдет в 23:55 в знаке Овна, что тоже накладывает определенный отпечаток на самочувствие людей. Будет сложно сдержать приливы воли, сил и энергии, которые безудержным потоком хлынут на вас. Желание действовать определит направление движения. Никто не сможет остаться в стороне: прямо сейчас нужно выбирать свою позицию и точку зрения, пора сбрасывать с себя сладостную лень и неопределенность. Именно потому полнолуние в октябре 2022 года можно назвать Луной Пробуждения.

Чем интересно полнолуние 9 октября 2022 года

Характерные особенности Луны 9 октября — это активность, движение, жажда, страсть. Люди будут стремиться проявить себя, заявить о своих способностях, однако делать это нужно ответственно и осознанно. В противном случае возможны столкновения между конкурентами, козни, которые строят недоброжелатели за спиной.

Интересно полнолуние и тем, что находится в контакте с астероидом Хирон. Его не зря называют «раненый целитель», потому люди будут страдать от излишней чувствительности и боязливости. Акцентировать на этих эмоциях внимание не стоит, потому что уже 10 октября влияние небесного тела ослабнет.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в октябре





Чтобы быть успешными в этот важный период, нужно постараться жить в гармонии с небесными энергиями.

9 октября можно:

заниматься любимыми делами;

проводить время на природе, наблюдать за водой, птицами и животными;

смотреть на ночное лунное небо;

загадывать желания;

общаться с родными и устраивать семейные торжества;

помогать нуждающимся;

можно составлять планы, разбираться в своих чувствах и эмоциях.

Что нельзя делать в полнолуние: