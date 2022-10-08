. От красоты Виктории Бони не осталось и следа

42-летняя модель Виктория Боня изменилась до неузнаваемости после восхождения на гору. Ведущая стало не узнать после опасной экспедиции в горах. Звезда «Дома-2» так и не смогла покорить вершину Манаслу в Гималаях из-за угрозы схода лавины и вернулась в столицу Непала. Модель не чувствует разочарования, полагая, что и так совершила огромный подвиг, однако после всего пережитого от красоты Виктории не осталось и следа. Боня показала подписчикам, как она выглядит без альпинистского снаряжения, в котором появлялась в кадре последнее время: ее лицо осунулось, покрылось красными пятнами, а пухлые губы «сдулись». Заметно, что звезда «Дома-2» давно не мыла волосы, что уж говорить об укладке или макияже. Однако настроение у модели прекрасное, и ее, по-видимому, не особенно беспокоят проблемы с внешностью.«Лицо как у шахтера», — посмеялась над собой Виктория. Боня уверяет, что ее отношение к жизни существенно поменялось после восхождения. В горах звезда «Дома-2» переносила немало тягот и лишений, страдала из-за перепадов давления и сильного кашля. А в завершении путешествия модель стала свидетельницей жуткого происшествия – гибели нескольких альпинистов. На людей, поднимавшихся на гору вместе с Викторией, обрушилась лавина, и они будто тряпичные куклы скатились вниз вместе с палатками и снаряжением. Находившиеся рядом друзья ничем не смогли им помочь и лишь с ужасом наблюдали за трагедией.