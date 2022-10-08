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Отец известного комика подал на него в суд из-за шуток в свой адрес

Отец известного комика подал на него в суд из-за шуток в свой адресОтец британского комика Джимми Карра подал на него в суд за клевету в шутках в свой адрес

Отец известного британского стендап-комика Джимми Карра (Jimmy Carr) подал на него в суд за клевету. 77-летний бизнесмен недоволен шутками в свой адрес со стороны сына, в которых якобы содержится ложная информация о нем, и намерен защитить свою репутацию, сообщает The Mirror.

По данным источников издания, язвительные комментарии Карра о своем отце продолжаются уже много лет. Последней каплей стала новая книга комика и некоторые заявления, которые прозвучали от него в подкастах.

«Он бизнесмен, и у него есть репутация, которую нужно защищать. Единственный способ положить конец этому вздору — подать в суд за клевету. Он сыт по горло этой ложной информацией», — рассказал источник, близкий к отцу Карра.

По данным издания, конфликт между родственниками длится уже более 20 лет и начался сразу после смерти матери Карра в 2001 году.

В апреле 2021 года Карра признался, что сделал несколько косметических процедур. Юморист принял участие в новом шоу талантов I Can See Your Voice («Я вижу твой голос»), где предстал перед зрителями с заметно измененной внешностью. Он иронично сообщил об уколах ботокса для лица, установке виниров и пересадке волос.

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По материалам: lenta.ru

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