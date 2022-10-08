. Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда до Крыма и обратно
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Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда до Крыма и обратно

Продажа железнодорожных билетов на эти выходные в Крым и в обратном направлении возобновилась. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» на своем сайте.

Речь идет о возобновлении продажи билетов по маршрутам: №174 Москва — Евпатория, №316 Адлер — Симферополь, №174 Евпатория — Москва, №166 Симферополь — Москва, №426 Симферополь — Кисловодск, №8 Севастополь — Петербург, №28 Симферополь — Москва, №316 Симферополь — Адлер, №76 Симферополь — Омск.

Также перевозчик сообщил о том, что первые поезда с Крымского полуострова уже выехали в Москву. Это двухэтажный поезд № 28 из Симферополя, который отправился в Москву по графику в 17:10, и поезд №8 из Севастополя, выехавший в Санкт-Петербург в 17:15. Оба поезда проследуют по Крымскому мосту.

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По материалам: pnp.ru

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