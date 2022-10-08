. Первый семейный выход! Ксения Бородина с дочками и Трофимом Симищенко отправилась на шопинг

О том, что Ксения Бородина встречается с другом бывшего мужа, слухи ходили давно. Ведущая реалити никак не реагировала на эту информацию, неоднократно заявляя, что больше личную жизнь афишировать не будет.

39-летняя ведущая развелась с Курбаном Омаровым в прошлом году. Брюнетка намекала, что брак распался из-за неверности супруга. Бывший же говорил, что это жена изменяла ему с его близким другом — Трофимом Симищенко. Бородину возмущали обвинения, тем не менее хейтеры замечали все больше свидетельств ее связи с Трофимом.

Судя по всему, Бородиной надоело прятаться от любопытных глаз, и вчера она вышла в свет с новым ухажером и двумя дочерьми. Пара привезла Марусю и Теону на шопинг в детский магазин. В отделе товаров для поклонников магической истории «Гарри Поттер», возлюбленный Бородиной изумился стоимости на «поттероманские» мерчи. «Цены тут, конечно, раза в три выше, чем в обычных…» — удивился Симищенко.

Семейство несколько часов бродило по торговому центру. Трофим непринужденно ведет себя с девочками, они шутят и смеются, чувствуется, что между нами давно налажено теплое общение. А Ксения снимала всю прогулку на камеру телефона.

Поклонники рады за теледиву. В комментариях они хвалят и подбадривают ее: «Ну и правильно, жизнь на разводе не заканчивается»; «Молодая и красивая, нужно жить дальше!»; «Какой Трофим внимательный и заботливый, так дружит с девочками», — пишут в соцсети.

В то же время хейтеры злобно потирают руки в предвкушении реакции Курбана на это видео. В прошлом он очень остро реагировал на слухи о Ксении и Трофиме, выкладывая сторис полные агрессии. Но сейчас практически не упоминает Бородину в своих постах. Мужчина полностью окунулся в новый роман с девушкой по имени Валерия. Сообщается даже о тайной помолвке влюбленных.

Теледива же в это время запустила собственный онлайн-курс, в котором будет обучать женщин, как пережить развод и построить новые нормальные отношения с мужчиной.