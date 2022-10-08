. Подозреваемый в подрыве грузовика на Крымском мосту записал видео из-за границы
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Подозреваемый в подрыве грузовика на Крымском мосту записал видео из-за границы

Подозреваемый в подрыве грузовика на Крымском мосту записал видео из-за границы

Самир Юсубов значится собственником грузовика, который, сегодня стал причиной мощнейшего взрыва на Крымском мосту. Мужчина находится за границей и утверждает, что не причастен к происшествию.


Правоохранители вышли на след владельца красного тягача. Выяснилось, что красный тягач International Prostar оформлен на Самира Юсубова. В его квартире в Краснодаре по улице Ставропольской ведутся обыски, в окрестностях дежурит полиция. Следователи проверяют компьютер, изъятый из дома Самира, а его отец отправился в следственный отдел. На месте подозреваемого не оказалось. Он сейчас находится за границей, откуда записал видеобращение.

«К случившемуся на Крымском мосту никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня, а на ней работает дядя — двоюродный брат моего отца Юсубов Махир. Всю жизнь занимается грузоперевозками, груз берет через сайт Ati», — заявил Юсубов.

Сегодня в шесть часов утра на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова произошел подрыв автомобиля, который спровоцировал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

По предварительным данным, погибли три человека, находившиеся в легковой машине, ехавшей в момент взрыва рядом с тягачом.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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