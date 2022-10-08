. Последствия взрыва на Крымском мосту: ущерб до 500 миллионов, отмена рейсов и ограничение продажи продуктов

Сегодня утром стало известно о том, что на Крымском мосту загорелись цистерны железнодорожного состава с топливом. По предварительным данным, причиной чрезвычайной ситуации стал подрыв грузового автомобиля.

На данный момент экстренным службам удалось ликвидировать пожар. Несколько пролетов автомобильной ветки обрушено, вторая не получила повреждений. После экспертной оценки станет известно, насколько сильно пострадало железнодорожное полотно.

«По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется», — с таким обращением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Региональные власти возобновили работу паромной переправы. Первый паром уже отправлен для погрузки. Готовится еще три. Пока же для водителей организованы пункты питания и обогрева. Железнодорожное сообщение приостановлено.

В РЖД сообщили, что не будут отправлять поезда в Крым и обратно, а также временно закрыли продажу билетов. Возврат средств за неиспользованные проездные документы будет осуществляться в полном объеме, без удержаний. Автобусные рейсы с полуострова тоже отменены 8 октября.

В СМИ появились сообщения о том, что ограничена продажа бакалеи. Якобы, эта мера направлена на борьбу с ажиотажем. Однако советник главы Крыма Крючков опроверг информацию. По его словам, никаких квот на выдачу товаров в одни руки нет.

В настоящее время российские власти не дают прогнозов по срокам восстановления. Ранее Владимир Константинов заявлял, что повреждения будут оперативно устранены, так как не несут тяжелого характера. По информации Всероссийского союза страховщиков, ущерб оценивается в 200-500 миллионов рублей.

По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В кратчайшие сроки будет проведена экспертиза, которая определит точные причины возникшего пожара.