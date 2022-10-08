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Правило ввоза в Россию некоторых товаров изменятся

Правило ввоза в Россию некоторых товаров изменятся

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уточнил правила перемещения товаров для личного пользования. Соответствующее решение Совета ЕЭК от 19.08.2022 N 123 вступает в силу 8 октября.

Так, введены ограничения при ввозе изделий с нагреваемым табаком. Физлица смогут ввозить до 200 «стиков». Кроме того, скорректировано понятие «алкогольные напитки». Теперь к ним будет применяться формулировка «алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 процента».

Также уточнены формулировки в отношении ввозимого с освобождением от уплаты пошлин имущества, которое наследуется несколькими лицами, а также имущества, которое принадлежит лицу, переселившемуся на постоянное место жительство в государство — член ЕАЭС, или получившему статус беженца либо вынужденного переселенца.


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По материалам: pnp.ru

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