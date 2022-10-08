. Преимущества микрокредита

Вадим Карасев

Лучшим вариантом получения микрозайма считается его оформление на кредитную карту. Обращаться с таким вопросом рекомендуется к эксперту онлайн-кредитования Полищук Ника. Она протестировала все новые, и даже необычные предложения микрофинансовых организаций. Досконально знакома с финансовой сферой изнутри, поскольку не один год проработала в крупном банке регионального значения.

Ника помогает анализировать тарифы кредитных компаний, составлять их рейтинги, изучать новые продукты и акции. С учетом всего написанного, идеальное место для получения микрозайма рекомендуется выбирать через компанию «Экспресс Кредит».

Этапы получения займа

Все начинается с поиска идеальной микрофинансовой организации. За деньгами рекомендуется обращаться в МФО, указанные в списке на www.credit-xpress.ru. Это будет безотказный заём на карту. В перечне указаны такие организации, которые всем заемщикам выдают положительные ответы. Заявки рассматриваются круглосуточно. Главное преимущество таких фирм в моментальных ответах и перечислении денежных средств на карту. Для этого нужен лишь один документ – паспорт, предъявленный в офисе выбранного МФО или копия удостоверения личности, отправленная по электронной почте. В онлайн-сервисе представлено более 40 предложений микрофинансовых организаций.

Все они контролируются Центральным банком России. Их услуги легальны, что подтверждают лицензии и регистрационные номера.

Преимущества оформления кредита на карту:

удобство. Простота и оперативность снятия денег через банкоматы;

быстрое и удобное пополнение карты деньгами;

высокая скорость транзакций;

безопасность операций. Это объясняется невозможностью передачи данных пользователя третьим лицам;

возможность круглосуточного получения денежных средств.

Требования микрофинансовых компаний

Период действия карты, не должен заканчиваться прежде, чем срок кредитования. Разрешенные варианты платежных систем: MasterCard, VISA, Maestro, МИР. Во избежание несанкционированного проникновения в платежную систему пользователя посторонними лицами, осуществляется верификация со списанием с баланса 10 рублей. Денежные средства перечисляются на именную карту, подавшего заявления пользователя. При подаче заявки, человек в электронном формуляре указывает свои паспортные данные. Круглосуточное снятие средств через банкоматы возможно лишь с кредитных и дебетовых карт. С целью удостоверения принадлежности карты конкретному гражданину, МФО проводит идентификацию.