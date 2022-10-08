. Приметы и поверья на 9 октября 2022 года предупредят о переменах погоды

Приметы и поверья на 9 октября 2022 года, День Иоанна Богослова, предупредят о переменах погоды. Главный обычай дня — должен быть убран огород и подготовлен к зиме. Обычно до этой даты уже заканчиваются посевные работы озимых культур на юге страны. Существует интересная примета данного праздника: нельзя есть лук и чеснок, иначе могут чирьи на теле появиться.

Поверья и обычаи на 9 октября 2022 года





Верующие утром идут в храм на богослужение. Святому Иоанну молятся за тех, кто в дороге, чтобы они благополучно вернулись домой. Издавна перекрестки на дорогах люди наделяли особой силой и опасались их. Это символичное место в жизни каждого, где принято гадать и проводить магические обряды.

Согласно поверью, души покойных родственников, в первую очередь тех, кто не успел перед смертью раскаяться в своих грехах, могут встретиться на перекрестке. Это излюбленное место колдунов и ведьм, где они совершают свои обряды. Важно помнить, что ни деньги, ни вещи, которые лежат на перекрестке, брать в руки нельзя: они могут принести несчастье.

Такие места на дороге рекомендуется быстро проходить, проезжать и не останавливаться. Опасно для здоровья есть и зевать на перекрестке. Не стоит там же считать деньги и плевать. В старину верили, что кто пройдет по самому центру перекрестка, рискует изменить свою судьбу к худшему. Хуже всего оказаться ночью на месте, где расходятся дороги, поскольку это место, где собирается нечистая сила.

Приметы на 9 октября 2022 года





Плохой приметой был дождь в День Иоанна Богослова, поскольку такая погода будет еще 3 недели. Но если 9 октября 2022 года пойдет снег, то зима будет ранней и начнется в Михайлов день, 21 ноября 2022 года. Если день ясный и погожий, то июнь следующего года будет дождливым и холодным. О том, что подует сильный ветер, узнавали по красному закату.

Предвестником ненастья была дымка на небе на закате солнца. Раннюю зиму со снегом и морозом ждали, если до этого праздника грачи улетали в теплые края. Радовались, увидев тетерева на самой верхушке дерева: это говорило о том, что скоро будет потепление. Приметой сразу трех периодов оттепели грядущей зимой считается снег, выпавший 9 октября 2022 года.

Тусклые звезды на небе к дождю, а если они светят ярко, то погода порадует теплом. Если к Иоанну Богослову уже осыпалось большинство листьев с деревьев, то холода придут рано. Хорошо, если день выдается теплым и к вечеру не сильно меняется: какой день 9 октября — такая погода будет в ближайшие дни.

Какие люди рождаются 9 октября

В этот день рождаются энергичные личности и непоседы.

Это волевые личности, обладающие природной силой и выносливостью. Они редко изменяют своим убеждениям и принципам, избегая лицемерных людей, которые в глаза говорят хорошее и сплетничают за спиной. Усилить положительные качества помогут украшения с такими камнями, как топаз и яшма. Это лучшие талисманы для рожденных 9 октября.