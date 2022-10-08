. Природный катаклизм повредил знаменитые статуи на острове Пасхи
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Природный катаклизм повредил знаменитые статуи на острове Пасхи

Природный катаклизм повредил знаменитые статуи на острове Пасхи

Всемирно известные статуи моаи пострадали из-за пожара на острове Пасхи в Тихом океане. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По информации издания, огонь охватил национальный парк Рапануи в Чили. Совокупная площадь пожара превысила 100 гектаров: катаклизм затронул ряд статуй моаи, которых всего на острове не более 1000. Отдельные истуканы уже повреждены безвозвратно, однако их число пока не называется. От пожара сильнее всего пострадал район вокруг вулкана Рано-Рараку, признанного объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.


Мэр острова Пасхи Педро Эдмундс Паоа отметил, что пожар "не был случайностью": возгорание произошло из-за преднамеренных действий людей.

Знаменитые статуи моаи были изготовлены между 1250 и 1500 гг. н.э. аборигенами-носителями полинезийского языка Рапа-Нуи. Высота истуканов, изготовленных из вулканического туфа, в среднем составляет от трех до пяти метров. Наиболее крупный идол был назван приезжими колонистами "Эль-Гиганте", он достигает 20 метров в длину и весит порядка 150 тонн.

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По материалам: uposters.ru

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