. Razer и Xbox представили новый геймпад, который выпустят ограниченным тиражом

Вадим Карасев





Razer является официальным партнером Microsoft, который выпускает аксессуары для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Сегодня они представили новый контроллер, который будет выпущен ограниченным тиражом на территории США и Канады.

Новый геймпад для Xbox выполнен в фирменных цветах Razer, и он поставляется в комплекте с док-станцией для быстрой зарядки устройства. По функциональности контроллер ничем не отличается от стандартных геймпадов Xbox — он может работать с консолями по проводному или беспроводному протоколу, дополнительные кнопки на устройстве отсутствуют.





Аксессуары Razer зачастую стоят гораздо дороже, чем официальные устройства Microsoft, и новый контроллер не является исключением. Продаваться геймпад в комплекте с док-станцией будет за $199,99.