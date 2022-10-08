. Razer и Xbox представили новый геймпад, который выпустят ограниченным тиражом
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Razer и Xbox представили новый геймпад, который выпустят ограниченным тиражом

Razer и Xbox представили новый геймпад, который выпустят ограниченным тиражом


Razer является официальным партнером Microsoft, который выпускает аксессуары для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Сегодня они представили новый контроллер, который будет выпущен ограниченным тиражом на территории США и Канады.

Новый геймпад для Xbox выполнен в фирменных цветах Razer, и он поставляется в комплекте с док-станцией для быстрой зарядки устройства. По функциональности контроллер ничем не отличается от стандартных геймпадов Xbox — он может работать с консолями по проводному или беспроводному протоколу, дополнительные кнопки на устройстве отсутствуют.





Аксессуары Razer зачастую стоят гораздо дороже, чем официальные устройства Microsoft, и новый контроллер не является исключением. Продаваться геймпад в комплекте с док-станцией будет за $199,99.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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