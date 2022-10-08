. Разногласия по Украине затруднили продажу музыкального каталога Pink Floyd
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Разногласия по Украине затруднили продажу музыкального каталога Pink Floyd

Разногласия по Украине затруднили продажу музыкального каталога Pink FloydFT: разногласия по Украине между музыкантами затруднили продажу каталога песен Pink Floyd

Разногласия по Украине между участниками Pink Floyd затруднили продажу музыкального каталога группы. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В мае все участниками «золотого» состава музыкального коллектива на аукцион был выставлен каталог песен. Им заинтересовались такие компании, как Blackstone, Sony Music и Warner Music. По данным издания, сумма сделки может превысить 500 миллионов долларов. Однако разногласия между артистками препятствуют заключению соглашения.

Кроме того, успешному завершению этого процесса мешают споры о налогах, активах, а также вокруг опубликованного ранее в Rolling Stone интервью сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса, где он заявил, что попал в базу данных националистического сайта «Миротворец», которую назвал «расстрельным списком»

Один из участников аукциона сообщил, что натянутые отношения между Роджером Уотерсом, Дэвидом Гилмором и Ником Мэйсоном сделали невозможным заключение сделки. Отмечается, что переговоры идут «настолько тяжело, насколько это вообще возможно».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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