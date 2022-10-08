. Регина Тодоренко без штанов ужаснула травмами

Ведущая Регина Тодоренко шокировала поклонников. На Первом канале стартовали съемки «Ледникового периода». В этом сезоне проект проходит под лозунгом «Снова вместе». На лед вышли не только новички, но и звезды предыдущего сезона, включая родившую недавно Регину Тодоренко.Телеведущая не стала отказываться от участия в проекте, несмотря на загруженность по работе и в семье – на ней уже двое детей, один из которых еще грудничок, а второй впал в регресс. Но возвращение в фигурное катание для звезды стало испытанием. Буквально после первых же съемок Тодоренко заработала травму. Сняв штаны после выступления, Тодоренко показала фиолетово-синюшное бедро. «Больно», - призналась теледива. Как именно она успела заработать синяки, Регина не уточнила.