. "Рекордсмен по переносимости токсических доз": Паша Техник вышел из комы после передозировки

Вадим Карасев

38-летний музыкант Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, вчера ушел в очередной загул. На этот раз пристрастие к запрещенным веществам довело его до комы, но, к счастью, Паше уже удалось из нее выбраться.

Однако здоровье Техника все равно серьезно пострадало, и он все еще лежит в реанимации. Бывшая жена музыканта Ева рассказала, что Пашу сейчас обследуют врачи и могут в скором времени перевести его в обычную палату.

Ева также уточнила, что артист сам довел себя до такого состояния, потому что специально общался только с теми, с кем можно употреблять. Однако она надеется, что этот инцидент заставит его "переосмыслить свою жизнь".

Нынешняя возлюбленная музыканта Катя Лоли уверена, что причиной комы стал коктейль из лекарств и запрещенных веществ. В последнее время у него были проблемы со здоровьем и эпилептические припадки, поэтому врачи назначили ему таблетки. Вместе с наркотиками они могли вызвать непредсказуемую реакцию.

Рэпер MATXX был с Пашей, когда все произошло, но он отрицает факт употребления наркотиков. Ева уже заявила, что это чушь и она "засудит всех", кто с ним был.

Нарколог прокомментировал состояние Техника

Ранее нарколог Ивери Кизицкий рассказал, что у артиста уже были такие случаи и это очередная передозировка. "Произошло все то, о чем мы все эти годы говорили. И дозировка была превышена наверняка. Чего именно — сказать нельзя. Компенсаторные возможности и так с годами заканчиваются. И, возможно, они себя исчерпали вчера", — отметил врач, когда Паша был в коме.



Однако когда стало ясно, что Техник все-таки выкарабкался, специалист даже сделал ему своего рода комплимент. "Павел был рекордсменом переносимости токсических доз ксанакса. То есть дозы, которые он мог перенести, для обычного человека считаются сверхтоксичными", — заявил Кизицкий.