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Ростов, Ставрополь, Краснодар и Крым пригласили детей и родителей из Херсонской области на свои курорты

Ростов, Ставрополь, Краснодар и Крым пригласили детей и родителей из Херсонской области на свои курорты

Главы Ростовской области, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев пригласили детей Херсонской области с родителями отдохнуть на курортах этих регионов.

"Уже начали звонить губернаторы из Краснодарского края, Ставропольского. Они готовы принять детей из наших регионов. Такая же возможность предоставляется и для взрослых. Так же в Крыму. До 10 тысяч каждая область и край готовы принять", - сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.


О готовности принимать херсонских детей сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Провел оперативный штаб. В случае необходимости Краснодарский край готов принять и разместить до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области в санаториях и здравницах", - заверил губернатор.

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности принять детей с родителями с новых территорий. Он заметил, что с первых дней специальной военной операции Ростовская область принимает детей из Донбасса, затем к ним присоединились и ребята из Херсонской и Запорожской областей.

«Тысячи прибывших мальчишек и девчонок отдохнули летом в донских лагерях, приняли участие в тематических образовательных сменах на базе наших университетов. Сейчас в школы и детские сады Ростовской области зачислены почти 7 тысяч ребят из соседних регионов.

И то, что с вхождением в состав России новых субъектов статус у наших соседей поменялся, вовсе не означает, что мы завершим эту работу. Наоборот, продолжим ее. Еще активнее будем принимать ребят с их родителями», - сказал глава региона.

О приглашении от глав регионов посетить известные российские здравницы рассказал заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"В связи с обстрелами Херсонской области соседние с Херсонской областью регионы России приглашают посетить здравницы Крыма, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области", - подчеркнул он. 

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По материалам: uposters.ru

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