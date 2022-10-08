. С Ларисы Гузеевой требуют деньги за ущерб

63-летняя актриса и ведущая Лариса Гузеева испортила чужую квартиру. Артистка оказалась втянута в неприятные разборки – на звезду шоу «Давай поженимся!» подала в суд страховая компания с требованием возмещения материального ущерба. Причиной стала порча стены в квартире соседки телеведущей. Как выяснилось, ситуация развивалась следующим образом. Дама, живущая рядом с Гузеевой, однажды обнаружила трещины на стене и принялась выяснять, откуда они возникли. После недолгих изысканий оказалось, что повреждения вызваны действиями рабочих, делавших евроремонт у ведущей проекта «Голос 60+». Судя по всему, строители перестарались, когда долбили стену артистке, так что в итоге повредили соседнюю квартиру.Пострадавшей даме повезло, она успела застраховать жилье, поэтому предоставила разбираться в ситуации страховой компании, которая и подала в суд на Гузееву. Представители фирмы настаивают на том, чтобы звезда «Жестокого романса» выплатила их клиентке 100 тысяч рублей, однако окончательное решение в деле пока не принято, пишет Super со ссылкой на Telegram-канал Mash. Напомним, у Ларисы Гузеевой за минувшие полгода было немало свободного времени, вот она и успела обновить отделку квартиры. Дело в том, что популярное шоу «Давай поженимся!» еще весной сняли в эфира и пока не вернули его в сетку вещания Первого канала. На работу же артистка смогла выйти лишь в сентябре – ей предложили занять место Дмитрия Нагиева в проекте «Голос 60+».