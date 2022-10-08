. Слух: готовится оптимизация Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge до Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Вышедшая в июне этого года игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge не была оптимизирована до приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. Похоже, что скоро такая оптимизация может появиться. В сети обратили внимание, что немецкое рейтинговое агентство присвоило рейтинг нативной версии Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge для Playstation 5. Вероятно, вместе с оптимизацией до Playstation 5 игра может быть улучшена до Xbox Series X | S.





Напомним, сразу после релиза игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge была добавлена в подписку Game Pass. При этом, проект получил отличные оценки от игроков и критиков, став одним из самых высокооцененных битэмапов последних лет. Всего за неделю после релиза продажи игры превысили 1 млн копий.

Watch this video on YouTube