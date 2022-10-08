. Сыну Лены Катиной потребовался психолог

Певица Лена Катина после развода была вынуждена обратиться к специалистам. Артистка, как и многие, мечтала о том, что выйдет замуж раз и навсегда. Но после нескольких лет совместной жизни с музыкантом Сашо Кузмановичем артистка все-таки подала на развод. Сыну артистов пришлось несладко после расставания мамы и папы. Сын певицы Александр появился на свет в 2015 году. Еще некоторое время Катина и Кузманович прожили вместе, а после поняли — лучше развестись. Для Лены это было непростым решением, но он сделала этот шаг и ушла от мужа. Тяжелее всего в этот момент было объяснить маленькому мальчику, что мама и папа больше не будут жить вместе. Сначала экс-солистка группы «Тату» пыталась сама проработать этот момент с наследником, а затем обратилась за помощью к профессионалам. «Саша в психотерапии с момента, как мы приняли решение о разводе и разъехались. Считаю, что это необходимо, ведь для ребенка расставание родителей всегда травма, которая будет с ним всю жизнь. Но в наших силах сделать ее менее заметной, помочь ему понять и принять, чуть меньше расстраиваться, потому что ребенок переживает в любом случае», — объяснила свое решение Лена Катина.Певица призналась, что первое время ей было очень тяжело. Она никак не могла дать ответы на вопросы, куда делся папа, почему они не вместе. Сын считал, что отец разлюбил его, поэтому ушел. «Сердце разрывается, когда он плачет и говорит: «Мамочка, почему так? Я хочу, чтобы папочка был с нами, чтобы мы жили вместе». В этот момент главное — не раздражаться, а объяснить, что понимаете его. Проговаривать чувства ребенка очень важно. Надо, чтобы он понимал: взрослые слышат и разделяют его боль», — рассказала Лена журналу «Домашний». Сейчас она вышла замуж второй раз. Супруг Дмитрий Спиридонов тепло принял ребенка от первого брака и старается выстраивать с ним дружеские отношения.