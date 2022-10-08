. Траур пусть соблюдают в Лондоне. Меган Маркл и принц Гарри отплясывают на концерте в США
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Траур пусть соблюдают в Лондоне. Меган Маркл и принц Гарри отплясывают на концерте в США

Траур пусть соблюдают в Лондоне. Меган Маркл и принц Гарри отплясывают на концерте в США

Всего три недели назад в Великобритании завершился национальный траур по королеве Елизавете II. Не успели утихнуть горестные эмоции, как принц Гарри и его супруга Меган вновь оказались в центре скандала. СМИ пишут, что пара предается не скорби, а безудержному веселью.


На этот раз молодых людей заметили на концерте Джека Джонсона в Калифорнии. Они стояли в VIP-ложе и весело проводили время. Пара пританцовывала в такт музыке, нежно обнималась и искренне смеялась. Это первый раз, когда герцог и герцогиня Сассекские вышли в свет после трагического события.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл изрядно попили кровь у королевской семьи. Парочка практически не сходит с обложек британских таблоидов. Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские работали над документальным фильмом. Премьера должна была состояться уже в декабре на одной из крупнейших видеоплатформ.



Однако после смерти Елизаветы II дату релиза перенесли. Супруги решили внести правки в свой проект. Netflix ничего не оставалось, кроме как принять их предложение. В Сети тут же поползли слухи, якобы Гарри и Меган хотят убрать провокационный контент о Чарльзе, его супруге Камилле, принце Уильяме и его жене Кейт. Как-никак вышеназванные персоны получили весьма серьезный статус.

Спешное внесение правок в свой проект не принесло желаемых плодов. Семья голубых кровей все также обижена на наследника и его супругу-актрису. Конфликт настолько силен, что отец Гарри, теперь уже действующий монарх Великобритании Карл III, понизил парочку в ранге. Лишился своего статуса и принц Эндрю за то, что посмел обвинить высокопоставленных персон в педофилии.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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