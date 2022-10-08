. Турция начала милитаризацию Северного Кипра на фоне конфликта с греками

Вадим Карасев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о размещении на севере Кипра ударных беспилотников. Он допустил и дальнейшие поставки оружия на остров и даже создание военной базы, пишет Anadolu.

"Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные дроны. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) со всех направлений".

Это первая реакция Анкары на решение Вашингтона об отмене эмбарго на поставки вооружений греческому Кипру. Лидер Турции указал, что в ближайшем будущем возможно создание новой военной базы республики на полуострове Карпаз на севере Кипра. Независимо от принятия решения по организации базы, самолеты ВВС, взлетающие с территории Турции, и сейчас могут в кратчайшие сроки достигать территории острова. Эрдоган подчеркнул, что в этом вопросе "нет никаких проблем".

Президент Турции отметил, что глава греческого Кипра Никос Анастасиадис "настаивал на двусторонней встрече" и "даже подключил посредников".

"Я в ответ напомнил, что срок его полномочий завершается через два месяца. В подобной ситуации такой вопрос не обсуждается. Я также отметил, что они (Никосия) постоянно действуют по чьей-то указке. А так дела не ведутся и не приведут к желаемому", - сказал Эрдоган.

В сентябре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара будет говорить на "понятном языке" с теми странами, которые не собираются с ней сотрудничать. С Грецией республика собиралась строго обсуждать двусторонние вопросы.

Остров Кипр после войны 1974 года оказался фактически разделен на два государства: населенную греками Республику Кипр, входящую в ЕС, и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), чью независимость признает только Турция.