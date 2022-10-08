Турция начала милитаризацию Северного Кипра на фоне конфликта с греками
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о размещении на севере Кипра ударных беспилотников. Он допустил и дальнейшие поставки оружия на остров и даже создание военной базы, пишет Anadolu.
Это первая реакция Анкары на решение Вашингтона об отмене эмбарго на поставки вооружений греческому Кипру. Лидер Турции указал, что в ближайшем будущем возможно создание новой военной базы республики на полуострове Карпаз на севере Кипра. Независимо от принятия решения по организации базы, самолеты ВВС, взлетающие с территории Турции, и сейчас могут в кратчайшие сроки достигать территории острова. Эрдоган подчеркнул, что в этом вопросе "нет никаких проблем".
Президент Турции отметил, что глава греческого Кипра Никос Анастасиадис "настаивал на двусторонней встрече" и "даже подключил посредников".
"Я в ответ напомнил, что срок его полномочий завершается через два месяца. В подобной ситуации такой вопрос не обсуждается. Я также отметил, что они (Никосия) постоянно действуют по чьей-то указке. А так дела не ведутся и не приведут к желаемому", - сказал Эрдоган.
В сентябре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара будет говорить на "понятном языке" с теми странами, которые не собираются с ней сотрудничать. С Грецией республика собиралась строго обсуждать двусторонние вопросы.
Остров Кипр после войны 1974 года оказался фактически разделен на два государства: населенную греками Республику Кипр, входящую в ЕС, и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), чью независимость признает только Турция.