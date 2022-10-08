. В Японии высказались об участии в «Сахалине-1»
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В Японии высказались об участии в «Сахалине-1»

В Японии высказались об участии в «Сахалине-1»В Минэке Японии назвали участие в «Сахалине-1» важным с точки зрения энергобезопасности

В настоящее время Япония приостановила импорт нефти с проекта «Сахалин-1», однако считает участие в проекте, в котором японская Sodeco имеет 30 процентов, важным с точки зрения энергетической безопасности. Об этом заявил представитель Минэка Японии, сообщает ТАСС.

«[Проект] является важным источником [нефти] за пределами Ближнего Востока. Нет изменений в [позиции о] важности интересов (участия в качестве акционеров) в "Сахалине-1" с точки зрения энергетической безопасности страны», — передает агентство.

По информации ведомства, ранее сократившая до минимума закупки российской нефти Япония, в настоящее время не импортирует нефть с «Сахалина-1».

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», она получит в новом операторе 11,5 процента, еще 8,5 процента перейдут к другой дочке «Роснефти» — «РИ-Астра».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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